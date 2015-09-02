فيلمبرداری فیلم کوتاه «روشنایی در پوتین» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نبی زاده نویسنده و کارگردان فیلم کوتاه «روشنایی در پوتین» گفت: فیلم کوتاه «روشنایی در پوتین» با محوریت دفاع مقدس و به تهیه کنندگی محمد قانع فرد پس از پایان جلسات فیلمبرداری، وارد مرحله تدوین شد.

دستیار کارگردان فیلم های «مروارید»، «فصل بلوغ» و «آخر دنیا» ادامه داد: در حال حاضر شرایط حتی برای ساخت یک فیلم بلند بسیار ساده و کم هزینه مهیا نیست. واقعیت این است که باید تن به مسایلی بدهم که نه در توان من است و نه با باورهایم مناسبتی دارد. پس در این فرصت ترجیح می دهم در دنیای آرام و پرنشاط فیلم کوتاه به فعالیت خود ادامه دهم.

نبی زاده در پایان گفت: این فیلم درباره مادری است که پس از گذشت سی سال، همواره در انتظار بازگشت پسرش از مناطق جنگی است. او که برای مدتی موقت، مجبور به ترک خانه است. تصمیم می گیرد برای فرزندش که به گمان او هر لحظه ممکن است به خانه برگردد یک فیلم بسازد... شاید پسر برگردد و در نبود مادر، آن فیلم را ببیند.

مریم بوبانی، بهرام کمیجانی و مهدی فخاری بازیگران این فیلم هستند. دیگر عوامل فیلم عبارتند از: داریوش یاری مشاور پروژه، بهروز بادروج فیلمبردار، جعفر محمد شاهی طراح صحنه و لباس، حدیثه کرمی مشاور کارگردان، محمد امامی صدابردار، سید حامد حسینی تدوین، مهران پورمندان آهنگساز، محمود دهقانی طراح چهره پردازی، امیر رحمت حیدری دستیاراول کارگردان و برنامه ریز، کامیار جمالی تجهیزات الکترونیکی، فرزین ابراهیمی دستیار فیلمبردار، علی خلیلی مجری طرح، حمید حسین زاده روابط عمومی.

بابک نبی زاده پیش از این فیلم های کوتاه «در مسیر جاودانگی»، «ماندن در وضعیت قرمز»، «جای خالی من» و «دست خالی، دل پر» را کارگردانی کرده و موفق به کسب جوایز متعدد داخلی و بین المللی از جمله جایزه مصطفی عقاد جشنواره اینسایت انگلستان، جایزه منتقدان جشنواره رلیجن تودی ایتالیا، جایزه اسب طلایی جشنواره اربیل عراق و ... شده است.