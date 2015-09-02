به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین مرحله از تمرینات تیم الف، هادی رضایی به عنوان سرمربی، علیرضا معمری و بهمن تاروردی زاده به عنوان مربی و محمد صفری به عنوان فیزیوتراپیست حضور دارند.

علیرضا شیروانی سرپرستی اردو را بر عهده دارد و مهدی عسگری نیز به عنوان نماینده فرهنگی در کنار ملی پوشان خواهد بود.

اسامی ملی پوشان دعوت شده به شرح زیر اعلام شده است:

داود علیپوریان، صادق بیگدلی، مهدی حمیدزاده(تهران)، عیسی زیراهی(مرکزی)، مجید لشکری،رمضان صالحی، مرتضی مهروان(مازندران)، مهدی بابادی(خراسان رضوی)،میثم علیپور(گیلان)، سیدحسین حسینی، حسین گلستانی(قم)،مهرزاد مهروان،ابوالفضل اولیائی(البرز)،ناصر حسن⁭پور (آذربایجان غربی)، حسین فرزانه(قزوین)،آرش خرمالی(گلستان)

همزمان با برپایی تمرینات تیم ملی الف، ملی پوشان تیم ب نیز سومین مرحله تمرینات خود را زیر نظر حسن بخشعلی پور ( سرمربی)،حسن محمدی (مربی) و موسی برموده ( بدنساز) آغاز می کنند.

سرپرستی این اردو بر عهده فرشید عاشوری است و مهدی عسگری نیز به عنوان نماینده فرهنگی در کنار ملی پوشان خواهد بود.

ملی پوشان دعوت شده به تیم ب نیز به این شرح معرفی شده اند:

قاسم اسلامی، سلیم شعاع (گلستان)، صالح اکبری (فارس)، حسین مجرد (گیلان)، علی رنجبر احمدآبادی (قزوین)، محمدرضا سبحانی‌نیا (اصفهان)، امیر حسین کفش‌دار (مازندران)، مجتبی حیدری (مرکزی)، حسین حاج‌حسینی (کرمان)، رضا خلیل‌رضایی (آ.غربی)، مسعود امامی (کرمانشاه)، رحمان کرمی (بوشهر)

ملی پوشان تیم های الف و ب، ۱۳ شهریور ماه وارد کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولان خواهند شد و تمرینات آنها از ۱۴ تا ۱۹ شهریور ماه در جریان است.