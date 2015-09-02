به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، سومین دوره جایزه ادبی - علمی شاعر، محقق، مترجم و قرآن‌پژوه برجسته معاصر «طاهره صفارزاده» را با انتخاب، معرفی و تقدیر از «بانوی برگزیده فرهنگ» برگزار می‌كند.

بر اساس فراخوان این جایزه ادبی امسال علاوه بر بخش معرفی بانوی برگزیده، علاقه‌مندان به شركت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را با در نظر گرفتن مقررات جشنواره در محورهای شعر، مقاله، پژوهش و پایان‌نامه به دبیرخانه این جایزه ادبی ارسال کنند.

همچنین آثار ارسالی به این كنگره نباید قبلاً در كنگره دیگری برگزیده شده باشند و به صورت تایپ شده همراه با لوح فشرده متن و مشخصات دقیق، نشانی و شماره تماس شركت كننده، ارسال شود.

محورهای ارسال آثار برای شرکت در این کنگره مولفه های ساختاری و ادبی آثار صفارزاده، صفارزاده و شعر نو مذهبی، صفارزاده و قرآن پژوهی، صفارزاده و نواندیشی دینی، صفارزاده و نظریه پردازی ادبی، صفارزاده و علمی سازی ترجمه و صفارزاده، مقاومت و بیدارگری اعلام شده است.

آخرین مهلت ارسال آثار به این کنگره ۷ آبان ماه ۱۳۹۴ اعلام شده و مراسم پایانی آن نیز روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴ برگزار می‌شود.

دبیرخانه سومین کنگره طاهره صفارزاده در تهران، تقاطع حافظ و سمیه، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر آفرینش های ادبی واقع شده است.