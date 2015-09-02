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۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۲۸

در پی وقوع طوفان و گرد و غبار؛

نیروهای امدادی هلال احمر البرز به حالت آماده باش در آمدند

نیروهای امدادی هلال احمر البرز به حالت آماده باش در آمدند

کرج - معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر البرز گفت: در پی وقوع طوفان و گرد و غبار در روزهای گذشته و طبق پیش بینی هواشناسی استان، نیروهای امدادی هلال احمر البرز در حالت آماده باش قرار گرفتند.

داوود رجبی در گفتگو با مهر اظهار کرد: با توجه به اعلام هواشناسی و همچنین مدیریت بحران استان از روز دوشنبه نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر البرز در همه پایگاه های استان به حالت آماده باش درآمدند.

رجبی در ادامه گفت: طبق پیش بینی های هواشناسی استان مبنی بر بارش باران و احتمال وقوع سیل نیروهای امدادی برای مقابله با حوادث احتمالی آماده باش هستند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر البرز افزود: ۹ پایگاه بین شهری و همچنین ستاد استان و شهرستان های تابعه برای اسکان اضطراری مسافران در راه مانده فعال هستند.

رجبی با اشاره به هماهنگی های لازم برای توزیع ماسک، گفت: برای جلوگیری از بیماری تنفسی میان شهروندان ماسک هایی توسط نیروهای امدادی توزیع می شود.

وی در پایان از شهروندان و همچنین گروه های حساس مانند بیماران قلبی و ریوی خواست از تردد غیرضروری در شهر خودداری کنند.

کد مطلب 2902069

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