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۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۳۶

طرح قرآنی از قدر تا غدیر در یزد برگزار می‌شود

طرح قرآنی از قدر تا غدیر در یزد برگزار می‌شود

یزدـ ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد طرح قرآنی از قدر تا غدیر را به مناسبت فرا رسیدن دهه امامت برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبشر غدیر یزد، این طرح به مدت ۹۰ روز از ۱۸ رمضان همزمان با آغاز شب‌های قدر تا ۱۸ ذی الحجه روز عید غدیر خم در حال برگزاری است.

در قالب این طرح، در طول مدت زمان یاد شده، روزانه یک آیه از آیات‌الاولایه از طریق سامانه پیامکی به علامندان ارسال می‌شود.

این طرح که بهترین فرصت برای آشنایی با آیات قرآن کریم با موضوع فضایل اهل بیت علیهم السلام، ولایت امیرالمومنین (ع) و فضایل ایشان است، با استناد به منابع شیعه و اهل سنت به صورت ارسال پیامک به علاقمندان اجرا می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این طرح و دریافت آیات یاد شده می‌توانند برای شرکت در طرح قرآنی از قدر تا غدیر،  عدد ۱۸۱۸ را به سامانه ۱۰۰۰۳۵۱ ارسال کنند.

این طرح ویژه ساکنان شهرستان یزد است و بعد از عید غدیر نیز جلسه ای با موضوع آیات یاد شده به منظور تبیین بیشتر آیات الولایه برگزار خواهد شد.  

کد مطلب 2902082

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