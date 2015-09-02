طرح آبیاری نوین در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک هم اندیشی سازمان جهادکشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به لزوم صرفه جویی در مصرف آب در استان گفت: کشور ایران و استان ما در اقلیم گرم و خشکی قرار گرفته اند و اگر مصرف آب در این استان بدین ترتیب ادامه یابد در سال های آینده با معضل بزرگ کم آبی و حتی نبود آب مواجه خواهیم شد که باید این معضل بزرگ را جدی گرفت.

وی با اشاره به ضرورت ارتباط نزدیک بین آب منطقه ای و جهاد کشاورزی گفت: این دو سازمان باید در کنار یکدیگر اقدام به انجام تحقیقات لازم برای کاهش مصرف آب در بخش های مختلف کنند و برای عملی شدن آن نیز به فکر راه حل باشند.

مهری ادامه داد: برای صرفه جویی در مصرف آب بخش کشاورزی نیز باید رو به روش های آبیاری نوین بیاوریم که برای تحقق آن از تمامی سازمان های مرتبط و خود کشاورزان و روستاییان انتظارات زیادی داریم که شرکت آب و فاضلاب نیز باید در این میان به نصب کنتورهای هوشمند در چاه های کشاورزی اقدام کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: جهاد کشاورزی استان در حال پیگیری طرح اصلاح الگوی کشت است تا بدین ترتیب میزان مصرف آب این بخش پایین آید و از سازمان آب منطقه ای استان نیز انتظار داریم در پایاب سدها امکان تحویل به موقع اب را فراهم کنند تا این طرح با موفقیت به پیش رود.

وی در خصوص کنتورهای هوشمند کشاورزی نیز گفت: برخی کشاورزان در پرداخت هزینه این کنتورها مشکل دارند که امیدواریم هزینه نصب و خرید این کنتورها به شکل یارانه ای پرداخت شود.

مهری ادامه داد: همچنین امیدواریم حق آبه رودخانه های استان به زودی تعیین شود که این امر می تواند برای اجرای طرح های مختلف کشاورزی موثر واقع شود.

تجهیز ۴۹ هزار هکتار از اراضی استان به سامانه نوین آبیاری

مدیر آب وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه اظهار داشت: آبیاری نوین در سازمان جهاد کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گرفته و تاکنون نیز ۴۹ هزار هکتار از اراضی استان فقط به سامانه های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شده اند و در طول سال جاری نیز در پی تجهیز ۱۲ هزار هکتار دیگر هستیم.

کامران یوسفی راد ادامه داد: البته در برخی از قسمت های استان مخصوصا در حوضه دریاچه ارومیه امکان اجرای سامانه نوین آبیاری همچون آبیاری تحت فشار و قطره ای وجود ندارد و برای این قسمت ها در پی اجرای برنامه های دیگری هستیم.

وی با بیان اینکه اجرای طرح های آبیاری اطراف دریاچه ارومیه با حساسیت بیشتری مواجه است، گفت: در طول دو سال گذشته شاهد تجهیز یک هزارو ۴۶۹ هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های آبیاری نوین تحت فشار بوده ایم و برای سال جاری نیز در پی تجهیز سه هزار و ۳۳۸ هکتار دیگر به سیستم آبیاری نوین هستیم.