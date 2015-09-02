۱۸ طرح محصلان مازندران به جشنواره خوارزمی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه شورای آموزشوپرورش در سالن شماره دو استانداری مازندران با اشاره به اینکه همواره آموزشوپرورش در امر امور تربیتی و ورزش میتواند پیشرو باشد، اظهار داشت: آموزشوپرورش در حوزه ورزش و تربیتبدنی باید اقدامات مؤثرتری انجام دهد و در غیر از اوقات فراغت ورزش باید بهعنوان یکی از محورهای مهم فعالیتهای این اداره کل باشد.
وی به امضاء تفاهمنامههای خوب توسط آموزشوپرورش در حوزههای مختلف اشاره کرد و افزود: ساماندهی نیروی انسانی و بحث بازگشایی مدارس نیز از برنامههای آتی آموزشوپرورش است.
فلاح با اعلام اینکه بازگشایی همه مدارس در اول مهرماه سال جاری صورت گیرد، اذعان داشت: مشارکت بیشتر اولیاء و مربیان در طی زمان تحصیل میتواند در موفقیت آموزشوپرورش مؤثر باشد.
وی خواستار همکاری بیشتر فرمانداران با آموزشوپرورش شهرستانها در حوزههای مختلف شد و گفت: با تغییر کاربری املاک مازاد بر نیاز آموزشوپرورش میتوان درآمدهای میلیاردی برای این اداره کل به دست آورد.
رئیس شورای آموزشوپرورش مازندران بیان کرد: فرمانداران برای تغییر کاربری و فروش املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش همکاری کنند.
همچنین مدیرکل آموزشوپرورش مازندران بابیان اینکه بسیاری از املاک این اداره کل در روستاها مورد تصرف قرارگرفته است، گفت: باید یک تصمیم جدی و حقوقی در خصوص این مسئله در استان صورت گیرد.
فضای مناسب پرورشی در ساری وجود ندارد
سید علی قاسمی با اشاره به اینکه در مرکز استان فضای مناسب پرورشی وجود ندارد، تصریح کرد: اگر برنامههای ملی در سطح استان اجرا شود به نفع آموزشوپرورش و مازندران خواهد بود.
وی با اعلام اینکه به دلیل برخی مسائل حاشیهای از منابع استان بهطور مناسب استفادهنشده است، اذعان داشت: شهرداریها حداکثر سهم آموزشوپرورش را از محل عوارض شهرداریها در نظرگیرند.
قاسمی با اشاره به اینکه از استان مازندران ۱۳ کارمند آموزشوپرورش بهعنوان کارمند نمونه برگزیدهشدهاند، اذعان داشت: در هفته دولت سال جاری چند پروژه این اداره کل در شهرستانهای استان به بهرهبرداری رسید.
وی بابیان اینکه آموزشوپرورش مازندران رتبه نخست نشریه رشد را کسب کرده است، افزود: ۱۸ طرح دانش آموزان مازندرانی به مرحله پایانی جشنواره خوارزمی راهیافتهاند.
قاسمی با اعلام اینکه هفته گذشته نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان سراسر کشور در رامسر برگزار شد، گفت: ۱۰۳ معلم برای تدریس و آموزش معلمان پایههای پنجم و نهم در شهرستانهای مازندران انتخابشدهاند.
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