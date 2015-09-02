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۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۰۶

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد:

۳ منطقه آزاد تجاری در دولت یازدهم تصویب شده است

۳ منطقه آزاد تجاری در دولت یازدهم تصویب شده است

آمل - مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد از ایجاد و تصویب سه منطقه آزاد تجاری در دولت تدبیر و امید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبرترکان پیش از ظهر چهارشنبه درحاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگاران، در خصوص مناطق آزاد جدید در دولت تدبیر و امید گفت: منطقه آزادجاسک که دومین پایگاه صادرات نفنی کشور بوده، منطقه آزاد مهران که می‌تواند اثرگذار در روابط تجاری ایران وعراق باشد و منطقه آزاد اینجه برون که بعداز افتتاح راه آهن ترکمنستان، قزاقستان و ایران، ظرفیت‌های مهمی دارد، ایجاد شده است.

وی با اشاره به واردات در مناطق آزاد در چهار سرفصل بیان داشت: بخشی از کالاهایی که از مناطق آزاد وارد کشور خواهد شد جزو نیازهای مردم است.

وی تصریح کرد: بخش دیگر واردات شامل مواد اولیه است که شامل لوازم کارخانه جات بوده و بخشی هم برای صادرات مجدد وارد ایران می‌شود.

ترکان افزود: تنها بخشی که برای صنعت و تولید کشور مشکل ایجاد می‌کند کالاهایی هستند که به همراه مسافران وارد کشور می‌شود و ما در کشور ظرفیت تولید آن اقلام راداریم.

ترکان با اشاره به فعالیت هفت منطقه آزاد در کشور، در خصوص ایجاد منطقه آزاد در مازندران گفت: استانداری باید مطالعات خود زا انجام دهد و به شورای عالی پیشنهاد دهد و قطعاً شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی خواهد کرد.

مشاور رئیس‌جمهور در خصوص وضعیت خودرو در ایران گفت: من مسئول خودرو نیستم.

کد مطلب 2902107

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