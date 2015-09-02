۳ منطقه آزاد تجاری در دولت یازدهم تصویب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبرترکان پیش از ظهر چهارشنبه درحاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگاران، در خصوص مناطق آزاد جدید در دولت تدبیر و امید گفت: منطقه آزادجاسک که دومین پایگاه صادرات نفنی کشور بوده، منطقه آزاد مهران که می‌تواند اثرگذار در روابط تجاری ایران وعراق باشد و منطقه آزاد اینجه برون که بعداز افتتاح راه آهن ترکمنستان، قزاقستان و ایران، ظرفیت‌های مهمی دارد، ایجاد شده است.

وی با اشاره به واردات در مناطق آزاد در چهار سرفصل بیان داشت: بخشی از کالاهایی که از مناطق آزاد وارد کشور خواهد شد جزو نیازهای مردم است.

وی تصریح کرد: بخش دیگر واردات شامل مواد اولیه است که شامل لوازم کارخانه جات بوده و بخشی هم برای صادرات مجدد وارد ایران می‌شود.

ترکان افزود: تنها بخشی که برای صنعت و تولید کشور مشکل ایجاد می‌کند کالاهایی هستند که به همراه مسافران وارد کشور می‌شود و ما در کشور ظرفیت تولید آن اقلام راداریم.

ترکان با اشاره به فعالیت هفت منطقه آزاد در کشور، در خصوص ایجاد منطقه آزاد در مازندران گفت: استانداری باید مطالعات خود زا انجام دهد و به شورای عالی پیشنهاد دهد و قطعاً شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی خواهد کرد.

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