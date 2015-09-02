سه واحد غیربهداشتی عرضه مواد غذایی در اهواز‌ پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مهرداد شریفی گفت: پس از ارائه اخطارها و تذکرات متعدد و به دلیل رفع نشدن نواقص مطرح‌شده در بازدیدهای کارشناسان، یک واحد رستوران در منطقه امانیه، یک واحد نان فانتزی در منطقه کمپلو شمالی و یک واحد توزیع آب شیرین در منطقه کوی علوی پلمپ شد.

سرپرست مرکز بهداشت غرب اهواز ضمن تأکید بر ضرورت چگونگی عرضه و نگهداری مواد غذایی و تجهیزات و وسایل مورداستفاده كه با سلامت مـردم ارتبـاط مسـتقیم دارند، گفت: هدف از این امر ارتقای سطح بهداشتی و بهسازی اماکن تحت پوشش است و با متخلفان این حوزه برخورد قاطع به عمل می‌آید.

وی اظهار امیدواری کرد با تلاش و پیگیری کارشناسان بهداشت محیط و همراهی صنوف تحت پوشش، سطح سلامت و بهداشت ارتقا یافته و سلامت مردم تأمین شود.

وی تصریح کرد: این واحدهای غیربهداشتی به‌رغم تذکرات و آموزش‌های قبلی داده‌شده و اخطاریه ۴۸ ساعته نسبت به رفع نواقص بهداشتی اقدام نکرده بودند که توسط کارشناسان بهداشت محیط و با همکاری اداره اماکن پلمب و پرونده این متخلفان برای ادامه سیر قانونی اجرای اصلاحیه ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.