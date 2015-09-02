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۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۵۸

سه واحد غیربهداشتی عرضه مواد غذایی در اهواز‌ پلمب شد

سه واحد غیربهداشتی عرضه مواد غذایی در اهواز‌ پلمب شد

اهواز - سرپرست مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: سه واحد غیربهداشتی عرضه مواد غذایی به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی در حوزه غرب اهواز پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مهرداد شریفی گفت: پس از ارائه اخطارها و تذکرات متعدد و به دلیل رفع نشدن نواقص مطرح‌شده در بازدیدهای کارشناسان، یک واحد رستوران در منطقه امانیه، یک واحد نان فانتزی در منطقه کمپلو شمالی و یک واحد توزیع آب شیرین در منطقه کوی علوی پلمپ شد.

سرپرست مرکز بهداشت غرب اهواز ضمن تأکید بر ضرورت چگونگی عرضه و نگهداری مواد غذایی و تجهیزات و وسایل مورداستفاده كه با سلامت مـردم ارتبـاط مسـتقیم دارند، گفت: هدف از این امر ارتقای سطح بهداشتی و بهسازی اماکن تحت پوشش است و با متخلفان این حوزه برخورد قاطع به عمل می‌آید.

وی اظهار امیدواری کرد با تلاش و پیگیری کارشناسان بهداشت محیط و همراهی صنوف تحت پوشش، سطح سلامت و بهداشت ارتقا یافته و سلامت مردم تأمین شود.

وی تصریح کرد: این واحدهای غیربهداشتی به‌رغم تذکرات و آموزش‌های قبلی داده‌شده و اخطاریه ۴۸ ساعته نسبت به رفع نواقص بهداشتی اقدام نکرده بودند که توسط کارشناسان بهداشت محیط و با همکاری اداره اماکن پلمب و پرونده این متخلفان برای ادامه سیر قانونی اجرای اصلاحیه ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

 

 

کد مطلب 2902143

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