به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از سلسله نشست های «جهان عاری از خشونت» به «نقش آفرینی نهادهای تولید دانش در پدید آمدن جهان بدون خشونت»اختصاص یافت. دکتر حمید جاودانی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، در این نشست سخنرانی می کند و به پرسش های علاقه مندان پاسخ خواهد داد.

سلسله نشست های «جهان عاری از خشونت» به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه های بین المللی دولت برگزار می شود و نخستین جلسه روز شنبه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مومن نژاد،(گلستان یک)،شماره ۱۲۴ پذیرای عموم علاقه مندان است.