  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۳۹

نخستین نشست از سلسله نشست های «جهان عاری از خشونت» برگزار می‌شود

نخستین نشست از سلسله نشست های «جهان عاری از خشونت» برگزار می‌شود

گروه مطالعات آینده نگر نخستین نشست از سلسله نشست های «جهان عاری از خشونت» را با عنوان «نقش آفرینی نهادهای تولید دانش در پدید آمدن جهان بدون خشونت» برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از سلسله نشست های «جهان عاری از خشونت» به «نقش آفرینی نهادهای تولید دانش در پدید آمدن جهان بدون خشونت»اختصاص یافت. دکتر حمید جاودانی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، در این نشست سخنرانی می کند و به پرسش های علاقه مندان پاسخ خواهد داد. 

سلسله نشست های «جهان عاری از خشونت» به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه های بین المللی دولت برگزار می شود و نخستین جلسه روز شنبه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مومن نژاد،(گلستان یک)،شماره ۱۲۴ پذیرای عموم علاقه مندان است. 

 

کد مطلب 2902179
خداداد خادم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها