۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه راههای لرستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی در جلسه کارگروه ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه توسعه راه ها در لرستان بوده است، اظهار داشت: هدف اصلی این هزینه باید توسعه کاهش تصادفات باشد و در جاده هایی که عملیات راه سازی انجام می شود ابتدا باید نقاط حادثه خیز مشخص شده و ابتدا روی آنها کار شود.

وی با بیان اینکه توزیع نیروهای پلیس در سطح محورهای مواصلاتی استان باید بر مبنای خطرپذیری و احتمال وقوع حوادث باشد، عنوان کرد: پلیس استان خدمات بسیار خوبی داشته اما باید بیشتر شوند و خروجی مناسب تری داشته باشند.

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به اینکه ۷۲ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها اتفاق می افتد، ادامه داد: این تصادفات ۹۳ کشته در چهار ماهه اول سالجاری داشته اند که آمار مناسبی ندارد.

اصلانی با بیان اینکه ۵۰ درصد فوتی های تصادفات بر اثر شکستگی های متعدد بوده است، تصریح کرد: ۵۰ درصد فوت بر اثر شکستگی آمار مناسبی نیست و کم توجهی بهداشت و درمان را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه ۸۸ درصد تصادفات مربوط به رانندگان دیپلم و زیر دیپلم است، افزود: دستگاه های عضو این کارگروه باید رسالت خود را انجام داده و در هر جلسه به بیان برنامه های خود بپردازند.

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به اینکه وضعیت جغرافیایی لرستان منحصر به فرد است، خاطرنشان کرد: لرستان کوهستانی بوده و طرح هندسی جاده های ما خطرآفرین است و علی رغم وجود آزاد راه خرم زال اما بار ترافیکی محور پلدختر بالاست.

اصلانی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش باید روی دانش آموزان کار کند، یادآور شد: تنگناهای مالی دلیل بر عدم توجه صداو سیما نبوده و این دستگاه باید با فرهنگ سازی و آموزش های لازم در کاهش تصادفات اثرگذار باشد.

وی به ۱۶۷ نفر فوتی در تصادفات سالجاری اشاره کرد و افزود: این تصادفات علاوه بر مشکلات معنوی فراوان بار مالی بسیار زیادی برای جامعه دارد.

معاون عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه باید شرکت های بیمه در کاهش تصادفات ورود پیدا کنند، ادامه داد: سن ۳۸ درصد از فوتی های عابرین پیاده در تصادفات زیر ۱۵ سال بوده که نشان دهنده لزوم توجه جدی خانواده ها و مدارس است.

اصلانی به ۲۶ نفر فوتی بر اساس تصادف موتور سیکلت اشاره کرد و یادآور شد: این عدد قابل توجه بوده و با توجه به اینکه ۵۰ درصد فوتی ها بر اثر نداشتن کلاه ایمنی بوده پلیس باید اجازه تردد راکبان موتورسیکلت بدون کلاه ایمنی را نداده و به شدت برخورد شود.

وی با بیان اینکه هفت نفر از راکبان موتورسیکلت فوت شده زیر ۱۵ سال بوده اند، افزود: زیر ۱۵ ساله گواهینامه ندارند که پلیس باید به طور جدی برخورد کند.

معاون عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه ۱۹ فوتی درون شهری در چهار ماهه اول سال رقم کمی نیست، بیان کرد: هرگاه حضور پلیس در محورهای مواصلاتی پررنگ تر و سخت گیرانه تر بوده تصادفات نیز کمتر بوده است.

اصلانی تاکید کرد: باتوجه به افزایش تردد در شهریور ماه و نزدیک شدن به بازگشایی مدارس فرمانداران هر شهرستان برای این مدت حداقل پنج خودرو برای گشت نامحسوس در اختیار پلیس قرار دهند.