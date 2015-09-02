برگزاری هشتمین «اجلاس بین المللی سیاست گذاری اورآسیا» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی رسولی ظهر چهارشنبه در جلسه هشتمین اجلاس بین المللی سیاستگذاری رشد و توسعه شهری و حفاظت از بافت تاریخی در حوزه اورآسیا با بیان اینکه این اجلاس از ۲۸ شهریور ماه سال جاری تا هشتم مهر ماه در همدان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: کارگاه های تخصصی و ورک شاپ این اجلاس در همدان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه نشست علمی این اجلاس در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار می شود، بیان داشت: بعد از هشتم مهر ماه و مراسم اختتامیه در همدان مهمانان به تهران و دانشگاه علم و صنعت منتقل می شوند و اجلاس در تهران نیز دو روز برگزار می شود.

شهردارهمدان با اشاره به اینکه کارهای اجرایی برگزاری اجلاس بر عهده شهرداری همدان است، بیان کرد: دانشگاه بوعلی سینا متولی اسکان مهمانان و سازمان میراث فرهنگی نیز در حوزه معرفی همدان و اهدا هدایا نقش دارد.

رسولی هدف از برپایی اجلاس را ایجاد ارتباط علمی و تبادل دستآورد های علمی بین دانشگاه ایران و همدان و خارج دانست و بیان داشت: تهیه چشم انداز های تحقیقاتی و علمی در ارتباط با حوزه کاربردی، ایجاد اسناد علمی بر اساس تجربیات بین المللی و رویکردها، به اشتراک گذاری ایده های تخصصی و ارتباط با پتانسیل های شهر همدان، گسترش نظریه پردازی در رابطه با توسعه شهرهای تاریخی، آسیب شناسی اصول و کاربردی از وضع موجود همدان از دیگر اهداف برپایی هشتمین اجلاس بین المللی سیاستگذاری رشد و توسعه شهری و حفاظت از بافت تاریخی در حوزه اورآسیا است.

وی ایجاد ارتباط با شرکت های سرمایه گذاری بین المللی و تبادل تجارت و سرمایه را از اهداف اقتصادی اجلاس بیان کرد و ادامه داد: معرفی و ثبت شهر همدان به عنوان میزبان هشتمین اجلاس بین المللی سیاستگذاری رشد و توسعه شهری و حفاظت از بافت تاریخی در حوزه اورآسیا و قرار گیری همدان در فهرست شهرهای تاریخی، معرفی توانمندی های گردشگری همدان در ابعاد بین المللی و ثبت شهر همدان به عنوان تنها شهر پایلوت تحقیقات گردشگری در ایران از اهداف گردشگری برپایی اجلاس است.

شهردار همدان با بیان اینکه برای برپایی این اجلاس ۷۰۰ میلیون تومان هزینه برآورد شده است، بیان داشت: ۳۰۰ میلیون تومان از این هزینه را کشور ژاپن تامین می کند.

رسولی اظهار داشت: همدان دارای پتانسیل تاریخی و طبیعی بوده و هدف شناساندن همدان است و در ۱۰ روز برگزاری این اجلاس سئوال هایی در رابطه با افق شهر همدان در خصوص میراث تاریخی و تبدیل آن به ثروت برای همدان مطرح می شود.

وی با بیان اینکه کارگاه اجلاس در شهر همدان برگزار می شود، بیان داشت: از ۲۸ شهریور ماه تا هفت مهر ماه سال جاری ۳۰ نفر از دانشجویان در کارگاه ها با هم به بحث و تبادل نظر می پردازند.

شهردارهمدان با تاکید بر اینکه هدف برند سازی همدان است، عنوان داشت: راهکارهای حفظ بافت تاریخی همدان و حفظ بازار همدان به صورت بیانیه در اجلاس خوانده می شود.