به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه شالوده های نقد ادبی در سرای اهل قلم واقع در خیابان برادران مظفر برگزار می شود.
این کارگاه برای کسانی در نظر گرفته شده است که در رشته تحصیلی خود درسی درباره نظریه و نقد ادبی نگذراندهاند و هیچ دانشی درباره نقد ندارند.
جلسات این کارگاه در پنج هفته (هر هفته دو جلسه) برگزار میشود.
شرح درس
در این دوره آموزشی، ابتدا تعریفهای نادرست اما متداول از نقد ادبی معرفی میشوند و ضمن بررسی نمونههایی از شبهنقد، اِشکالات مقالاتی که بر اساس این تعریفهای نادرست نوشته شدهاند مشخص میگردد. در مرحله بعد تعریفهای علمی از چیستیِ نقد و شیوهها و رویکردهای آن ارائه میشود. در این مرحله همچنین نمونههای از شعر و داستان کوتاه در کارگاه به صورت عملی نقد میشوند.
جلسات اولیه این کارگاه به بنیانهای نظری نقد ادبی در آراء و اندیشههای فلاسفه یونان باستان مانند افلاطون، ارسطو، هوراس، لونگینوس و دیگران اختصاص دارد و سپس تحولات بعدی نقد تا پیدایش «مطالعات فرهنگی» در نیمه دوم قرن بیستم پیگیری میشود. شالودههای نقد ادبی در این کارگاه با اشاره به متون ادبی ایرانی (شعر و داستان کوتاه) تدریس میشود و در بخش مطالعات فرهنگی چند آگهی تجاری از منظر نقد فرهنگی بررسی خواهند شد.
برنامه این کارگاه با هدف تربیت منتقدان ادبی برای کار در مطبوعات و مراکز پژوهشیِ مرتبط با مطالعات ادبی تنظیم شده است. با این حال، علاقهمندان به ادبیات که میخواهند از متون ادبی التذاذی زیباییشناختی ببرند و ادراک خود از نحوه معناآفرینیِ این متون را افزایش دهند نیز میتوانند در این کارگاه شرکت کنند و از مطالب آن برای فهم بهتر ادبیات استفاده کنند.
نظر شما