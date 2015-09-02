پرده کعبه برای حج سه متر بالا کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص)، طبق سنتی سالانه و همزمان با ورود حجاج به سرزمین وحی برای انجام مناسک حج تمتع، بخش زیرین پرده کعبه مشرفه را به مقدار تقریباً سه متر بالا کشید و همچنین بخش بالاکشیده را با پارچه‌هایی از پنبه به عرض تقریباً دو متر از تمام چهار طرف پوشاند.

محمد بن عبدالله باجوده مدیرکل کارگاه بافت پرده کعبه در این باره گفت: این اقدام از باب پیشگیری و جلوگیری از آسیب رسیدن به پرده کعبه مشرفه با توجه به فرا رسیدن موسم حج و خیل عظیم جمعیت حجاج اتخاذ شده است، زیرا همه تمایل دارند پرده کعبه را لمس کنند و ازدحام جمعیت ممکن است پرده کعبه را در معرض آسیب قرار دهد، به ویژه اینکه برخی به بریدن قطعاتی از پرده کعبه دست می‌زنند و به همین سبب پرده کعبه مشرفه بالا کشیده شد.

وی افزود: اداره کل امور مسجدالحرام ومسجدالنبی(ص) از طریق کارگاه بافت پرده کعبه مشرفه در طول سال به مراقبت و نگهداری از پرده کعبه مشرفه می‌پردازد.



مدیرکل کارگاه بافت پرده کعبه افزود: این اقدام همه ساله در موسم‌هایی که جمعیت طواف‌کننده به اوج خود می‌رسد، انجام می‌شود و هدف از آن حفظ پرده کعبه مشرفه در برابر پاره شدن یا هرگونه آسیب است.



محمد بن عبدالله باوجوده تأکید کرد: وضع پرده کعبه مشرفه پس از پایان موسم حج به حالت قبلی برمی‌ گردد.