به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزي وزير ورزش و جوانان با حضور در اردوي تيم ملي وزنه برداري در جمع خبرنگاران گفت: فرآيند تمرينات وزنه برداري با روش ها و متدهاي مد نظر مربيان و برنامه ريزان پيگيري مي‌شود.

وي افزود: معمولا از اردوي تيم هاي ملي و شرايطشان بازديد مي‌كنيم. من و معاونان وزارتخانه اين تمرينات را زير نظر داريم و اگر چيزي به نظرمان برسد مطرح مي‌كنيم و مشورت مي دهيم. اگر هم تمرينات و متدها صحيح باشد به همان شكل ادامه مي يابد.

گودرزي تصريح كرد: اين بازديدها باعث مي شود هم ورزشكاران علاقه مند شوند و هم متوجه شوند كه عده اي مراقبشان هستند و دلشان با آنهاست. تمرينات اين ورزشكاران سنگين است و بايد به آنها خسته نباشيد و خدا قوت گفت.

وزير ورزش و جوانان با اشاره به شرايط فدراسيونهاي ورزشي ادامه داد: برنامه ها طبق تقويم مربيان براي ورزشكاران پيگيري مي شود. اين تمرينات در اوزان مختلف روش هاي تمريني متفاوتي دارد. در اكثر فدراسيونها كار با جديت پيگيري مي شود. در رشته هايي مثل وزنه برداري، تيروكمان، تكواندو و ووشو و... تمرينات مرتبي انجام مي شود و كار رونق دارد.

وي افزود: بخصوص در وزنه برداري تمرينات به خوبي و پررونق پيگيري مي شود. وزنه برداران انگيزه فوق العاده اي دارند و آماده هم هستند.

گودرزي با اشاره به رياست مرادي در فدراسيون وزنه برداري اظهار كرد: مرادي يك دوره قبل هم تجربه شده موفق هم بوده است و وزنه برداري در آن زمان جهش داشت. حالا هم شرايط خوب است. البته استعداديابي خيلي مهم است. اوايل هفته هم شاهد استعداديابي در رشته هايي همچون واليبال و دووميداني بوديم. معتقدم وزنه برداري آينده روشني دارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا به نظرتان مي شود ركورد وزنه برداري در المپيك سيدني را شكست گفت: احتمال ركوردشكني وجود دارد. شرايط دشوار است و رقبا هم حتما كار مي كنند. فرآيند تمريني سنگين است و با مراقبتهاي ويژه پيگيري مي شود و اميدوارم وزنه برداران موفق شوند.