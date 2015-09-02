به گزارش خبرنگار مهر، واحدی معاون فرهنگی اداره کل اطلاعات استان همدان ظهر چهارشنبه در همایش استانی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی بابیان اینکه مقام معظم رهبری از سالها قبل پیرامون تهاجم و شبیخون فرهنگی سخن گفتهاند، اظهار داشت: در تیم دشمن افرادی هستند که اسلام را بسیار خوب میشناسند.
وی بابیان اینکه ۱۶ سازمان اطلاعاتی قانونی و ۳۴ سازمان اطلاعاتی غیردولتی در آمریکا مشغول به فعالیت است، افزود: ۵۰ سرویس اطلاعاتی برای نفوذ در ایران اتاق فکر تشکیل داده اند.
معاون فرهنگی اداره کل اطلاعات استان همدان با اشاره به هفت شاخصهای که موجب شده انقلاب اسلامی ایران حفظ شود، گفت: نخستین مؤلفه ولایتفقیه است که دشمن نیز به آن اذعان دارد.
واحدی بابیان اینکه دشمن سعی دارد به جامعه این موضوع را القا کند که جای روحانی در مسجد است نه در سیاست، ادامه داد: مطرح کردن سکولار و الگو قرار دادن کشور ترکیه ازجمله برنامههایی بوده که از سوی آنان مطرحشده است.
وی با اشاره به اینکه حیلههای دشمن ازجمله جایگزینی ولایتفقیه با هوشیاری ملت ایران خنثیشده، گفت: تغییر نگرش در اذهان جوانان که منجر به تغییر رفتار شود و ارتباط با سطوح مختلف مردم از اقدامات دشمن است.
معاون فرهنگی اداره کل اطلاعات استان همدان بابیان اینکه در آینده دو نظام در دنیا قدرتمند خواهند بود، افزود: چین و ایران این دو قدرت خواهند بود و نظام سلطه برچیده خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه در موضوع مقابله با تهاجم فرهنگی همواره باید به خودسازی بپردازیم، گفت: یک مداح باید برای رضای خدا مداحی کند در غیراینصورت ۱۰۰درصد منحرف میشود.
معاون فرهنگی اداره کل اطلاعات استان همدان با افزودن این نکته که زمانی تهاجم در پشت درهای خانههای مردم در کمین بود، عنوان کرد: اکنون تهاجم فرهنگی تا عمق خانهها نفوذ کرده است و ماهواره و شبکههای مجازی باعث به وجود آمدن شبهه در عرصههای دینی شده است.
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