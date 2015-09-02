  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۷

فراخوان وزارت صنعت برای واردکنندگان پوشاک

فراخوان وزارت صنعت برای واردکنندگان پوشاک

وزارت صنعت در اطلاعیه‌ای، واردکنندگان و واحدهای عرضه کننده پوشاک تحت برند تجاری خارجی را ملزم کرد تا برای احراز هویت و ثبت نمایندگی خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه ای، افراد و واحدهای عرضه کننده پوشاک تحت برند تجاری خارجی را ملزم کرده است برای احراز هویت و ثبت نمایندگی اقدام کنند.

مرکز اصناف و بازرگانان، این اقدام را در راستای اجرای وظایف مقرر در قانون و به منظور ساماندهی عرضه پوشاک تحت نشان تجاری (برند) خارجی و حفظ حقوق مصرف کنندگان عنوان نموده است.

افراد و واحدهای مشمول موظفند تا تاریخ ۲۷ شهریور ماه جاری به سایت  www.iranianasnaf.irیا www.gatc.ir  مراجعه کنند.

در صورت عدم مراجعه و اقدام واحدها و افراد مشمول در مهلت مقرر برابر ضوابط و مقررات قانونی تحت عنوان عرضه غیر مجاز با آنها برخورد خواهد شد.

کد مطلب 2902273

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها