فراخوان وزارت صنعت برای واردکنندگان پوشاک

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه ای، افراد و واحدهای عرضه کننده پوشاک تحت برند تجاری خارجی را ملزم کرده است برای احراز هویت و ثبت نمایندگی اقدام کنند.

مرکز اصناف و بازرگانان، این اقدام را در راستای اجرای وظایف مقرر در قانون و به منظور ساماندهی عرضه پوشاک تحت نشان تجاری (برند) خارجی و حفظ حقوق مصرف کنندگان عنوان نموده است.

افراد و واحدهای مشمول موظفند تا تاریخ ۲۷ شهریور ماه جاری به سایت www.iranianasnaf.irیا www.gatc.ir مراجعه کنند.

در صورت عدم مراجعه و اقدام واحدها و افراد مشمول در مهلت مقرر برابر ضوابط و مقررات قانونی تحت عنوان عرضه غیر مجاز با آنها برخورد خواهد شد.