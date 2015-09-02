نتایج آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی اعلام شد

دکتر محمد حسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ در گروه پزشکی بیش از ۹۰ هزار ثبت نام کردند که پس از آزمون ۲۲ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

وی افزود: از میان ۲۲ هزار نفر که انتخاب رشته کردند، تعداد ۶ هزار و ۴۰۱ نفر در ۷۶ رشته کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی قبول شدند.

پورکاظمی اظهار داشت: پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی برای اطلاع از زمان ثبت نام باید به سایت دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه کنند در صورتی که دانشگاه ها زمان خاصی را برای ثبت نام اعلام نکرده باشند پذیرفته شدگان می توانند از روز سه شنبه ۱۷ شهریورماه با مراجعه به دانشگاه ها نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۹۴ در روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد برگزار شد.