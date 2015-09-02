مشعل گاز بعد از ۵ سال در دهلران روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی سبزی فرماندار شهرستان دهلران عصر چهارشنبه در آیین افتتاح و روشن شدن مشعل گاز در دهلران که با حضور معاون وزیر نفت، استاندار ایلام و جمع دیگری از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، طرح گازرسانی به شهرستان دهلران یکی از مهمترین مطالبه چند سال اخیر مردم بوده که خوشبختانه با توجه ویژه دولت این مهم امروز محقق شده است.

وی بیان داشت: بیش از ۸۰ درصد عملیات اجرایی گازرسانی به شهرستان دهلران در دولت تدبیر و امید انجام شده است.

سبزی با اشاره به اینکه طول کل پروژه گازرسانی به شهرستان دهلران ۱۲۰ کیلومتر است، گفت: دهلران از طریق خط خوزستان به گاز متصل شده و ۴۰ کیلومتر از پروژه گازرسانی به این شهرستان در استان خوزستان قرار دارد.

وی عنوان کرد: هم اکنون سه هزار و ۸۰۰ عملک گاز در شهر دهلران نیز نصب شده و در مجموع بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

فرماندار دهلران با اشاره به اینکه علاوه بر شهر دهلران، گازرسانی به ۳۰ روستای شهرستان نیز در حال اجراست، گفت: با روشن شدن مشعل گاز در شهر دهلران، به زودی تمام مناطق شهرستان از نعمت از برخوردار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که با حضور حمیدرضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران عصر چهارشنبه به طور همزمان و طی آیینی در شهرستان دهلران برگزار شد مشعل گاز در پنج شهر دهلران، آبدانان، سراب باغ، مورموری و موسیان روشن شد.

طبق گفته مسئولان، برای اجرای این پروژه ها بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

هم اکنون ۹۸ درصد جمعیت شهری و ۶۵ دردصد جمعیت روستایی استان ایلام از نعمت گاز برخوردار هستند.

در سال ۱۳۸۶ مصوبه ای در دولت وقت مبنی بر گازرسانی به شهرستانهای دهلران و آبدانان مورد تصویب قرار گرفت که این پروژه به دلیل عدم توجیه اقتصادی اجرایی نشد.

پس از سالها رایزنی کار گازرسانی به دو شهرستان آبدانان و دهلران از خط شش خوزستان در سال ۸۹ آغاز شد که بعد از وقفه ای طولانی و کش و قوس های فراوان که در اجرای پروژه پیش آمد، بالاخره به ثمر نشست.