رونمایی از نرم افزار اندروید «مناسک جامع حج»

به گزارش خبرگزاری مهر، حج یکى از ارکان مهمّ اسلام، و از بزرگترین فرائض دینى است. قرآن مجید در یک عبارت کوتاه و پرمعنى مى فرماید: «وَ لِلّه عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَیْهِ سَبیلاً؛ براى خدا بر مردم است که حجّ خانه او کنند، آنها که توانائى رفتن به سوى او دارند» و در ذیل همین آیه مى فرماید: «وَ مَنْ کَفَرَ فَاِنَّ اللّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعالَمینَ؛ و هر کس کفر ورزد (و حج را ترک کند، به خود زیان رسانده)، خداوند از همه جهانیان بى نیاز است.»

این رکن بزرگ اسلام، دارای احکام بسیاری است که حج گزاران باید از آن مطلع باشند و به آن عمل کنند؛ اما یادگیری و به خاطر داشتن این خیل عظیم احکام کار بسیار پرمشقتی است که برای تسهیل در این امر، علمای دین به جمع آوری و چاپ کتبی در این زمینه اقدام کرده اند.

با پیشرفت فن آوری های روز و دسترسی عموم مردم به این فن آوری ها، وظیفه حمل کتب و نگهداری آن نیز تسهیل شد و حجم اطلاعات مورد نیاز در قالب نرم افزارهای مختلف عرضه گشت.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز در راستای این مسئولیت خطیر نسبت به تولید اینگونه نرم افزارها اقدام کرده است و در یکی از مهم ترین برنامه های خود از نظر محتوایی، نرم افزار جدید اندروید مناسک حج را تولید و عرضه کرد.

قابلیت های این نرم افزار به شرح زیر است:

۱- ارائه سرفصل های مناسک جامع حج در درختواره به منظور سهولت دسترسی به موضوعات

۲- قابلیت جستجوی پیشرفته (کل عبارت و یا عبارت به صورت عطفی و فصلی) در کل مسائل

۳- قابلیت اشتراک گذاری مسئله

۴- قابلیت نشان گذاری مسائل و ایجاد فهرست مربوطه

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