غیبت آژانسهای ادبی ایران در مسکو و استقبال از کتابخوانی خندوانه

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: مرور اخبار حوزه کتاب در این هفته را با ذکر این نکته آغاز می کنیم که هفته چندان پرخبری از نظر اتفاقات اجرایی و مدیریتی در این زمینه نبود. اتفاقات مهم و خبری این هفته را می توان در برگزاری نمایشگاه کتاب مسکو و حضور ایران در این رویداد بین المللی جستجو کرد. از جمله خبری که روز شنبه ۷ شهریور یعنی ابتدای این هفته در خبرگزاری مهر منتشر شد و به موجب آن، معاون فرهنگی وزیر ارشاد و رئیس غرفه ایران در نمایشگاه کتاب مسکو درباره علت غیبت برخی تشکل‌های نشر و آژانس‌های ادبی در نمایشگاه امسال کتاب مسکو که کشورمان مهمان ویژه آن است، توضیح دادند.

علت غیبت آژانس‌های ادبی ایرانی در نمایشگاه کتاب مسکو

سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان نشست خبری اعلام برنامه‌های ایران با عنوان کشور مهمان ویژه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو که صبح شنبه ۷ شهریور در محل سرای اهل قلم در تهران برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره علت غیبت برخی از تشکل‌های نشر و نیز آژانس‌های ادبی برای عقد قراردادهای نشر و مبادله رایت کتاب های ناشران ایرانی با ناشران خارجی در این نمایشگاه گفت: برداشت خود ِ ما از این مساله این است که با توجه به حضور ایران با عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه امسال کتاب مسکو، این نمایشگاه مقدمه ای است برای اجرای برنامه های بعدی از این دست.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌هایی که در نمایشگاه کتاب مسکو بین طرف‌های ایرانی و روس منعقد خواهد شد، مبادله رایت کتاب ها و انتقال آثار ایرانی را به این کشور و ناشران سایر کشورها تسهیل خواهد کرد. البته ما برنامه هایی برای حمایت از ترجمه آثار ایرانی به زبان‌های خارجی به ویژه روسی خواهیم داشت، اما احساس خودِ ما این بود که اگر این روند به صورت شتاب زده انجام شود، نه تنها موثر نیست بلکه می تواند مخرب هم باشد.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: از آنجا که ما برنامه‌ای درازمدت برای مبادله و ارتباط با مسئولان نمایشگاه کتاب مسکو و طرف‌های روسی داریم، ممکن است ورود به این موضوع در حال حاضر کمی زود باشد.

جنتی و صالحی به مسکو رفتند

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در نشست خبری خود که روز یکشنبه ۷ برگزار شد از قطعی شدن حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی وی در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب مسکو خبر داد.

به این ترتیب جنتی و صالحی نیز روز سه شنبه ۱۰ شهریور برای حضور در این نمایشگاه، راهی مسکو شدند.

تشکیل جلسه هیئت امنای مکتب

یکی از جلسات هیأت امنای مجمع کتابخانه‌های بزرگ کشور (مکتب) روز سه شنبه ۱۰ شهریور، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد و دبیرکل مجمع کتابخانه‌های عمومی کشور در این برنامه، از پايان روند اصلاح اساسنامه مجمع خبر داد.

در این جلسه همچنین، به منظور استفاده از ظرفیت بخش تخصصی و پژوهشی مجمع، راه‌اندازی نشست‌های تخصصی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرر شد ظرف روزهای آتی نظرات اعضاء پیرامون موضوعات پیشنهادی آنان برای نخستین نشست، به دبیرخانه مجمع ارسال و بررسی شود.

استقبال از طرح کتابخوانی «خندوانه»

همزمان با آغاز مسابقه کتابخوانی برنامه تلویزیونی «خندوانه»، رامبد جوان مجری این برنامه در برنامه سه شنبه شب خود از فروش ۲۰ هزار نسخه از دو کتاب «یک عاشقانه آرام» و «جام جهانی در جوادیه» از طریق این برنامه تلویزیونی خبر داد.

در همین زمینه احسان کریمخانی مدیر گروه راهبردی «خاک» و سازنده و پشتبان نرم‌افزار «خط‌خوان» که سامانه فروش نسخه‌های آنلاین این دو کتاب است درباره میزان فروش این آثار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از طریق سامانه خط‌خوان تا کنون ۵۵۰۰ نسخه از این دو کتاب را فروخته‌ایم که شامل ۲ هزار نسخه برای کتاب «یک عاشقانه آرام» و ۳۵۰۰ نسخه برای کتاب «جام جهانی در جوادیه» می‌شود.

وی گفت: بر اساس اطلاعات ما به واسطه استقبال مخاطبان دو ناشر برای این مسابقه اقدام به تجدید چاپ ۱۰ هزار نسخه‌ای این دو کتاب کرده‌اند که انتشارات قدیانی برای کتاب «جام‌جهانی در جوادیه» انتشار مجدد ۱۰ هزار نسخه دیگر را هم در دستور کار دارد.

برگزاری نشست خبری سومین دوره مسابقات کتاب و زندگی

نشست خبری آغاز سومین دوره مسابقات سراسری کتاب و زندگی، پیش از ظهر شنبه ۷ شهریور در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

این دوره از مسابقات کتاب و زندگی با محوریت کتاب «دختر شینا» شامل خاطرات قدم خیر محمدی کنعان از همسرش شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر، برگزار می شود که به قلم بهناز ضرابی زاده ثبت شده است.