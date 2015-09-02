لیگ برتر انگلیس رکورد نقل و انتقالات را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های لیگ برتری انگلستان تابستان امسال ۸۷۰ میلیون پوند هزینه کردند این در حالی است که فصل گذشته ۸۳۵ میلیون پوند هزینه نقل و انتقالات تیم‎ها شده بود.

منچسترسیتی با رقم تقریبی ۱۶۰ میلیون پوند در صدر جدول قرار دارد. خرید ۵۴ میلیون پوندی کوین د بروین در صدر خریدهای من سیتی قرار دارد. رحیم استرلینگ (۴۹ میلیون پوند) و نیکلاس اوتامندی (۳۲ میلیون پوندی) دیگر خریدهای گران من سیتی به حساب می‎آیند.

این در حالی است که من سیتی ۵۲/۹ میلیون پوند درآمد در بازار نقل و انتقالات کسب کرده است و در مجموع ۱۰۱/۳ میلیون پوند هزینه کرده است.

منچستریونایتد هم شب گذشته با خرید ۳۶ میلیون پوندی مهاجم موناکو به نام آنتونی مارتیال، خود را به جمع بالانشینان جدول اضافه کرد اما همچنان کمتر از رقیب همشهری خود هزینه کرده است.

من یونایتد ۱۱۵/۳ میلیون پوند خرید کرده و ۷۲ میلیون پوند بازیکن فروخته است. این تیم در مجموع ۴۳/۴ میلیون پوند از جیب خرج کرده است.

جدول کامل فروش و خرید تیم های لیگ برتری در زیر آمده است: