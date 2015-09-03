قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خبر کشف سکه‌های طلا و تلفن همراه از مهدی هاشمی در بند اوین گفت: تمکین از قانون به نفع همه است، جلوه خوبی ندارد که یک آقازاده در زندان با خود سکه طلا به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه انتظار ما از قوه قضائیه این است که درزها را پوشش داده و به طور جدی تری مراقبت کند، افزود: اگر همراه یک زندانی، سکه طلا و تلفن همراه وارد زندان شود، بعید نیست در آینده چیزهای دیگری هم به زندان راه پیدا کند.

جعفری ادامه داد: اجرای قانون به نفع همه است حتی کسانی که از اجرای عدالت احساس دلتنگی می کنند، باید بدانند که تمکین از قانون می تواند برای آنها آرامش‌بخش باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: به آقای (م. هـ) توصیه می کنم از محیط بسته زندان برای بازیابی فکر و اندیشه خود استفاده کرده تا بتواند پس از طی کردن دوره محکومیت رفتار و اعمال گذشته خود را جبران کند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این دو هفته از اجرای محکومیت مهدی هاشمی ۳۰ سکه طلا از او کشف شده، گفت: اگر بخواهد تا پایان دوره محکومیت هر دو هفته ۳۰ سکه به زندان برده و به قول خودش برای هدیه کردن از آن استفاده کند، رقم سکه ها سر به فلک خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما به این آقازاده این است که از فرصت محبوس بودن خود برای خودسازی استفاده کرده و اعمال خیرخواهانه را به خانواده اش واگذار کند.

این نماینده اصولگرا درباره اینکه به نظر می رسد مهدی هاشمی تلاش می کند خود را در صدر اخبار نگه داشته و از همین رو، هر از چند گاهی خبرسازی می کند، توضیح داد: اگر چنین نیتی درست باشد، به صلاح وی نیست. شهرت بر هر مبنایی خوب نیست.

جعفری گفت: این آقازاده و خانواده اش ادعا می کنند که جرم او سیاسی بوده، اما کشف سکه از ته جیب وی ادعای خانواده اش را رد کرده و معلوم می شود که جرایم مهدی هاشمی اقتصادی است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه چندی پیش به همراه تعدادی از نمایندگان از بند محکومین مالی زندان اوین بازدید کردیم، خاطرنشان کرد: در این بازدید مشاهده نکردیم که هیچ فرد زندانی امکان استفاده از تلفن همراه داشته باشد، بنابراین باید قانون برای همه یکسان باشد و بهتر است افراد شاخص هم امکان استفاده از تلفن همراه را نداشته باشند.