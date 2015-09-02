رئیس جمهور چین خواستار از سرگیری مذاکرات هسته ای با کره شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شی جینپینگ» رئیس جمهور کره شمالی امروز چهارشنبه در مذاکراتی خواستار از سرگیری مذاکرات چندچانبه هسته ای با کره شمالی برای حل و فصل مسائل هسته ای این کشور شد.

جینپینگ در دیدار با «پاک گئون هی» رییس جمهور کره جنوبی در پکن گفت: چین از خلع سلاح هسته ای در شبه جزیره کره حمایت می کند و خواستار حفظ صلح و ثبات و حل و فصل مسائل از طریق مذاکره و گفتگو است.

وی در ادامه گفت: چین از انجام هرگونه اقدام که به تشدید تنش ها در شبه جزیره کره منتهی شود مخالف است و از تمامی طرف های درگیر می خواهد تا مذاکرات را از سربگیرند.

پاک گئون هی رییس جمهور کره جنوبی از چین به سبب کمک به کاهش تنش با کره شمالی که نزدیک بود آتش جنگ میان دو کشور را شعله ور کند قدردانی کرد.

گفتنی است، تنش ها بین پیونگ یانگ – سئول در روز های اخیر در پی یک سلسله حوادث که تقریبا از پنج هفته پیش و با انفجار مین در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره آغاز شد، بالا گرفت. به دنبال آن سئول با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی کره شمالی، پیونگ یانگ را مسئول این حادثه دانسته و با توسل به بلندگوهای مرزی تبلیغات منفی را علیه همسایه شمالی خود آغاز کرد.

در نهایت، صبح روز پنج شنبه ۲۹ مرداد، وزارت دفاع کره جنوبی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور یکی از موشک های کره شمالی را که احتمالاً از نوع راکت بوده شناسایی و در پاسخ با ده ها گلوله توپ ۱۵۵ میلیمتری نقطه ای را که از آن کره شمالی به شلیک موشک اقدام کرده بود، گلوله باران کردند.

در واکنش به این اقدام نیز کره شمالی تهدید کرد در صورتی که کره جنوبی تا ۴۸ ساعت تبلیغات علیه این کشور را متوقف نکند با اقدام نظامی مواجه خواهد شد. به این ترتیب، طبق دستور «کیم یونگ اون» رهبر کره شمالی، این کشور از ساعت ۵ بعد از ظهر ۳۰ شهریور به وقت محلی رسماً وارد وضعیت جنگی شد.

سرانجام، مذاکرات مقامات کره جنوبی و کره شمالی صبح روز سه شنبه سوم شهریور ماه به پایان رسید و دو کشور برای پایان دادن به تنش ها به توافق رسیدند.

بر این اساس کره شمالی از اقدامات تهدیدآمیز و شلیک به سربازان کشور کره جنوبی به طور رسمی عذرخواهی کرد و سئول نیز متعهد شد که تبلیغات رسانه های خود علیه پیونگ یانگ را متوقف کند. دو طرف همچنین بعد از این مذاکرات طبق قراردادی متعهد شدند که روابط حسنه را تقویت کنند. سئول و پیونگ یانگ در عین حال متعهد شدند که مانع حوادث تنش زای مشابه شوند.

به گفته «کیم کوان-جین» مشاور امنیت ملی کره جنوبی قرار است دو کشور برای جلوگیری از حوادث مشابه اقدامات مشترکی در راستای برقراری روابط و همکاری دو جانبه، انجام دهند. پیش از این پیونگ یانگ حادثه حمله به نظامیان کره جنوبی را انکار کرده بود.