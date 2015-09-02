به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح نخستین همایش ملی «توسعه پایدار فضای سبز دیروز، امروز، فردا» اظهار داشت: اگر به دنبال حفظ محیط زیست و فضای سبز هستیم باید توجه ویژه ای به شیوه های جدید و به روز دنیا داشته باشیم زیرا روش های سنتی دیگر پاسخگو نیستند و در این راستا نیز وظایف اساتید دانشگاه ها و فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیار سنگین است.

وی با بیان اینکه نگهداری فضای سبز در کشور با مشکلاتی مواجه است، گفت: دانشگاهیان باید علل بروز این مشکلات و راه حل آن را یافته و در اتاق های فکری که در این خصوص تشکیل می شود نظرات را جمع بندی کنند و آن ها را به مدیران و مسئولان انتقال دهند.

پورمهدی با اشاره به لزوم افزایش پارک های محله ای در تبریز نیز گفت: لازم است در محلات مختلف شهر شاهد احداث پارک هایی حتی با متراژ پایین باشیم زیرا اگر خواستار توسعه فضای سبز هستیم باید نسبت به افزایش این پارک های محله ای حتی در ابعاد کوچک تلاش کنیم.

معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: البته در طول سال های اخیر اقدامات خوبی برای افزایش این فضا انجام شده و تنها در طول سال گذشته ۴۰۰ هزار هکتار به فضای سبز تبریز افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه نمی خواهیم تغییر کاربری فضای سبز در استان داشته باشیم، گفت: با وجود تغییر کاربری های زیادی که در دولت قبل اتفاق افتاده بود ما مایل به این امر نیستیم که البته این موضوع نیز نیاز به اعتبار کافی دارد.

پورمهدی ادامه داد: در استان ما کاشت چمن ممنوع اعلام شده است زیرا این استان با کمبود آب مواجه است و باید به دنبال کاشت گونه هایی باشیم که آب کمتری مصرف می کنند.

جان باختن روزانه ۵ هزار نفر به دلیل دسترسی نداشتن به آب بهداشتی

قائم مقام دانشگاه تبریز نیز در این آیین با اشاره به توجه ویژه دانشگاه تبریز به موضوع توسعه فضای سبز گفت: اولین رشته فضای سبز حدود ۲۰ سال قبل در این دانشگاه ایجاد شده است، همچنین در راستای صرفه جویی در مصرف آب برای توصعه فضای سبز دانشگاه، هم اکنون شش حلقه چاه در خود دانشگاه داریم و از آب شهری برای آبیاری فضای سبز استفاده نمی کنیم.

حمیدرضا قاسم زاده در خصوص سرانه فضای سبز استاندارد جهانی و مقایسه آن با کشور ایران گفت: استاندارد جهانی برای سرانه فضای سبز ۲۰ تا ۲۵ متر مربع تعریف شده است البته با توجه به اقلیم و طبیعت استان ها این آمار در همه کشورها یکی نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم سرانه متعارفی برای فضای سبز تعریف کنیم حدود هفت تا ۱۲ متر مربع را باید در نظر بگیریم.

قائم مقام دانشگاه تبریز در خصوص مشکلات کم آبی نیز گفت: این مشکل در همه جای جهان خود را نشان می دهد و طبق آمار هم اکنون روزانه پنج هزار نفر به دلیل دسترسی نداشتن به آب بهداشتی جان خود را از دست داده اند.