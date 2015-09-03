به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت نتایج آزمون های کارشناسی ارشد سال ۹۴ در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد.

نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ در روز دوشنبه ۹ شهریورماه و نتایج آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه اعلام شد.

در هفته پیش رو نیز نتایج آزمون های سراسری دانشگاه ها اعلام خواهد شد.

به گفته دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج کنکور ۹۴ در پایان هفته یعنی ابتدای نیمه دوم شهریورماه اعلام می شود.

همچنین نتایج آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در هفته پیش رو در روزهای سه شنبه ۱۷ شهریورماه و پنجشنبه ۱۹ شهریورماه اعلام می شود.

نتایج آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها در مقطع کارشناسی، کاردانی و دکتری حرفه ای نیز برای رشته های دانشگاه آزاد در روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه اعلام می شود.