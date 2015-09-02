ایرج کریمی منتقد و کارگردان سینما درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کریمی از منتقدان مطرح سینمای کشور که سال ها در مجله فیلم قلم می‌زد امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه بر اثر بیماری سرطان درگذشت.

وی به تازگی فیلم «نیم رخ ها» را ساخته بود.

«از کنار هم می گذریم» نخستین فیلمی است که وی کارگردانی، فیلمنامه نویسی و تهیه کنندگی آن را داشته است. وی «چند تار مو» را در ۱۳۸۲ بر اساس فیلمنامه‌ای از خودش کارگردانی کرد و فیلم «باغ‌های کندلوس» را در سال ۱۳۸۳ با بازی محمدرضا فروتن ساخت. کرمی در سال ۱۳۸۵ «نسل جادویی» را کارگردانی کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت وی را به جامعه مطبوعاتی، سینمایی و خانواده وی تسلیت می‌گوید.