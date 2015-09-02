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۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۴۸

مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان:

بیش از ۱۵۰ مرکز آموزش عالی در استان اصفهان وجود دارد

بیش از ۱۵۰ مرکز آموزش عالی در استان اصفهان وجود دارد

اصفهان - مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان گفت: اصفهان با بیش از ۱۵۰ مرکز آموزش عالی در استان دومین قطب علمی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احساندوست ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه همایش سراسری حلقه‌های صالحین بسیج اساتید کشور اظهار داشت: اصفهان به‌ عنوان دومین قطب علمی ایران نقش عمده‌ای در پیشرفت های علمی کشور ایفا کرده که در این میان دانشگاه صنعتی اصفهان به لحاظ کمی و کیفی از دانشگاه‌های سرآمد کشور به شمار می رود.

وی بیان داشت: بسیج اساتید استان اصفهان در ۱۰۰ مرکز آموزش عالی این استان دفتر بسیج اساتید دارد که شجره طیبه صالحین توانسته بیش از ۱۰۰ حلقه صالحین ایجاد کند.

مسئول بسیج اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این همایش با اشاره به افتخارات این دانشگاه در عرصه های ملی و بین المللی و جایگاه خاص این دانشگاه در رشد علم و فناوری کشور، گفت: سازمان بسیج اساتید طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

وی اضافه کرد: بسیج اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان در سال های اخیر فعالیت‌های متنوع و متکثری آغاز کرده که امید آن می رود مورد حمایت‌های جدی تر واقع شود.

کد مطلب 2902374

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