به گزارش خبرگزاری مهر، سردار شعبانی معاون عملیات قرارگاه ثارالله (ع) تهران و سخنگوی رزمایش اقتدار ثارالله در رابطه با اهداف این رزمایش گفت: این رزمایش امنیتی توسط یگان های قرارگاه ثارالله متشکل از ۲۳۰ گردان از گردان های امام علی (ع)، امام حسین (ع)، عاشورا، الزهرا(س) و به خصوص بیت المقدس برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر مشهد مبنی بر وجود امنیت بی‌نظیر در کشور گفت: ما برای اینکه مردم عزیزمان در یک آرامش روانی از قابلیت های بسیج مطلع شوند، رزمایشی با هدف حفظ انسجام نیروهای بسیج برگزار می‌کنیم.

معاون عملیات قرارگاه ثارالله (ع) تهران در ادامه گفت: واحدهای مردم پایه مفهومش این است که آنها باید در کنار شغل و کاری که دارند، در یک شرایط خاص در مدت دو ساعت به واحدهای اصلی برسند و تجهیز و ساماندهی شوند و برای عملیاتی که برایشان پیش بینی شده است آماده شوند.

سخنگوی رزمایش اقتدار ثارالله با اشاره به اینکه این رزمایش روز چهارشنبه ۱۱ و پنج شنبه ۱۲ در بوستان ولایت برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: روز اول رزمایش قریب به ۵۰ هزار بسیجی خواهر و برادر آموزش دیده می آیند و آماده می شوند که فردا صبح در موقعیتی که برایشان پیش بینی شده است آرایش پیدا کنند و فرماندهی کل سپاه و مهمانان دیگر از آنها سان و رژه می‌بینند.

شعبانی در رابطه با پیام این رزمایش به دشمنان انقلاب اسلامی، گفت: امروز ایران اسلامی بر سکوی الهام بخشی و از با ثبات‌ترین کشورهای منطقه است، تهدیدات دشمن همیشه وجود دارد و آنها دست از دشمنی با ملت ایران بر نمی دارند. شکل تهدید عوض می‌شود و ما باید این آمادگی را داشته باشیم که با آن مقابله کنیم.

وی با بیان این اینکه امروز ایران مهد دیپلماسی شده است، افزود: امروز کشور در امر امنیت به یک بازدارندگی رسیده است که دیگران جرات تهدید ما را ندارد، شما مشاهده کردید که علی رغم همه تهدیدهایی که صورت گرفت، ۱۲۲ شخصیت جهانی برای اجلاس غیر متحدها به کشور ما آمدند و به سلامت به شهرشان بازگشتد.

سخنگوی رزمایش اقتدار ثارالله افزود: تا آخر سال رزمایش‌های دیگری هم داریم، امنیت و ثبات جمهوری اسلامی پیام این رزمایش است.

شعبانی در رابطه با نقش بسیج در تامین امنیت ملی ایران با توجه به جنگ های نیابتی در منطقه گفت: توان دفاعی هر کشوری مشخص است و توان نظامی ارتش و سپاه ما هم مشخص است، اما آن چیزی که برای دشمن مشخص نیست و نمی داند که اگر حماقت کرد چه اتفاقی می افتد توان مردم ما است که برای دشمنان بیم آفرین است و در آن سوی مرزها هم به مرحله ظهور رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: دراین رزمایش برای اولین بار ۳ هزار نفر از گردان های سایبری سپاه تهران که بعضاً از اعضای هیئت علمی هستند، شرکت می کنند و در یک فضای مجازی آمادگی دارند که عناصری که فریب خوردند؛ شبهاتشان را از بین ببرند سوال برایشان طرح کنند. این قابلیت در کنار فضای واقعی و حقیقی فعال هستند که در نوع خودش کم نظیر است.

شعبانی درباره تجهیزاتی که در این رزمایش مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: در این رزمایش ۱۰ فروند جایروپلند، ۲۰ فروند پاراموتور، یک فروند کایت موتور دار، یک فروند بالگرد ام آی ۱۷ که عملیات راپل، پاور تاکسی، هلی برن، بال ریزی، تازش هوایی را انجام می دهند، این ها از قابلیت های یگان بسیج ما است.

وی در پایان تاکید کرد: ۶۵ خلبان این پرنده‌ها از بچه های بسیجی هستند که خودشان با پول خودشان آموزش دیدند و آمادگی دارند در این رزمایش شرکت کنند.