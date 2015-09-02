گرد و غبار مانع استقبال مردم ازشهدا نشد/ شلمچه میزبان ۸۰ لاله سرخ

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام قبلی قرار بود امروز از ۷۹ شهید در مرز شلمچه استقبال شود ولی طبق گفته های سردار باقر زاده هشتادمین شهید شب گذشته به شهدای دیگر اضافه شد.

جریان عجیب و زیبای این هشتادمین شهید

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح شهدای تفحص شده در مدت اخیر در عراق را حاصل تلاش شبانه روزی گروه تفحص ایرانی در خاک عراق دانست.

سردار سید محمد باقر زاده عنوان کرد: شهدا در مناطق فاو، شرق دجله، زبیدات کشف شده اند که تا دیروز ۷۹ شهید بودند ولی دیشب یک شهید دیگر نیز به این شهدا اضافه شد که روایتی شنیدنی دارد.

وی افزود: یکی از کشاورزان عراقی در حال شخم زدن مزرعه خود بود که تراکتور وی بصورت ناگهانی از کار افتاد و هرچه سعی در روشن کردن آن کرد موفق نشد.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: این کشاورز عراقی پس از بررسی متوجه می شود که چیزی در جلوی این تراکتور قرار دارد که بعد متوجه می شود بقایای پیکر یک شهید بجا مانده از جنگ است.

سردار باقر زاده گفت: این شهید بلافاصله به ۷۹ شهید دیگر اضافه شد و امروز رسما همراه دیگر همزمان شهیدش بر دوش ملت بزرگ ایران در شلمچه تشییع شد.

۲۲ جنازه عراقی را از ایران تحویل گرفتیم

مسئول جستجوی مفقودن عراق نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از دریافت ۲۲ جسد عراقی در مرز شلمچه خبر داد.

حسین عیدی حسن گفت: از این ۲۲ جسد بیست جسد آنها هویت مجهول داشته و دو جسد دیگر معلوم هستند.

وی افزود: تمامی این اجساد در خاک ایران در مدت اخیر کاووش شده اند که امروز همزمان در تبادل انجام شده ۸۰ شهید ایرانی را تحویل مقامات ایرانی دادیم و ۲۲ جسد را از ایران تحویل گرفتیم.

وی به تداوم عملیات کاوش شهدای ایرانی در خاک عراق نیز اشاره کرد و گفت: عملیات جستجو در خاک عراق و در مناطق مختلف این کشور ادامه دارد و همکاری ها نیز با طرف ایرانی خوب است.

شهدا مدال افتخار بر سینه ما ایرانیان

محمد حسین از عشایر شهر هویزه که به همراه دیگر دوستانش به شلمچه جهت استقبال از شهدا آمده بود به خبرنگار مهر می گوید: افتخاری است برای ما عشایر خوزستان که ادامه راه شهدا و انقلاب اسلامی باشیم.

وی افزود: امروز در شلمچه حاضر شده ایم تا تجدید بیعتی با آرمان های امام راحل و شهدا در این منطقه مقدس از میهن اسلامی داشته باشیم.

محمد حسین گفت: گرد و خاک مانع حضور ما و طی کیلومترها نشد چرا که شهدا برای ما بسیار عزیز هستند و تحمل سختی آب و هوا ، ذره ای از رشادت های این بزرگواران را جبران نخواهد کرد.

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خبرنگار و عکاس : مهدی بحرانی پور