مقابل گوام باید طراوت جام جهانی را داشته باشیم/ هواداران بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش در نشست خبری پیش از دیدار برابر گوام در مرحله مقدماتی جام ملت‌ها و جام جهانی در جمع خبرنگاران گفت: امیدوارم که با شور و اشتیاق و تمرکز لازم در بازی فردا پیروز شویم و بتوانیم نتیجه خوبی را کسب کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه با وجود ناشناخته بودن تیم گوام، چقدر احتمال یک برد قاطعانه برابر این تیم وجود دارد؟، عنوان کرد: گوام شاید به ظاهر تیم ناشناخته‌ای باشد ولی آنها که فوتبال را دنبال می‌کنند، می‌دانند این تیم در حال حاضر صدرنشین گروه ایران است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد: در طول کوتاه مدت مسابقه باید اشراف لازم به تیم صدرنشین گروه داشته باشیم. این تیم در دو بازی ابتدایی خود در خانه برنده شد و ۶ امتیاز کسب کرد، بنابراین باید به صدرنشین احترام بگذاریم.

وی در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: ما هم مطمئنا تیم خوبی داریم و بهترین بازیکنان ایران را فردا برابر گوام می‌بینید. باید با نگرش خوبی برابر حریف به میدان برویم. در این مدت از نظر روحی روی بازیکنان کار کردیم و باید همان طراوت جام جهانی و جام ملت‌ها را به ایران باز گردانیم. من امیدوارم که هواداران هم فردا با حضور خود انرژی مضاعفی به تیم ملی بدهند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: امروز وقت آن است که برای بازی فردا صحبت کنیم، اما متاسفانه یک عده دوست ندارند حقایق را بشنوند و از اینکه من از کفاشیان حمایت می کنم، ناراحت هستند.

وی افزود: من در حقیقت مخالف اشخاصی هستم که می خواهند تیم ملی را از بین ببرند و شک و شبهه‌ای هم وجود ندارد که من به کارم در تیم ملی عشق می ورزم و در کنار کفاشیان خواهم بود.

کارلوس کی‌روش در ادامه خاطرنشان کرد: تعهد شخص بنده به فدراسیون فوتبال و شخص کفاشیان پابرجاست و تعهدم به پسرهای فوق العاده تیم ملی ایران که تلاش می کنند فردا موفق شوند، پابرجا است و تعهدم به هواداران فوتبال که عاشقانه تیمشان را تشویق می کنند، پابرجاست.

سرمربی تیم ملی افزود: الان راجع به بازی فردا فکر کنید مطلبی که برای من حائز اهمیت است اینکه روحیه جام جهانی را به تیم برگردانم و دقیقا به همین منظور در خدمت شما هستم.

وی در پاسخ به این سوال که سرمربی تیم گوام گفته است تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار مقابل ما تحت فشار است، نظر شما چیست؟ توضیح داد: با سرمربی گوام هیچ مشکلی ندارم که این‌گونه صحبت می کند. من عاشق اینم که تحت فشار قرار بگیرم و همیشه گفته ام اگر کسی با گرمای زیاد مشکل داشته باشد، هیچ وقت نمی تواند در آشپزخانه کار کند.

کی‌روش در ادامه تصریح کرد: ما انگیزه بالا و خوبی برای این دیدار داریم و تمام تمرکزمان بر این است که در این دیدار موفق باشیم و من پیامم به شما این است که ما همان روحیه ای را که در جام جهانی و آسیا داشتیم، اینجا هم خواهیم داشت و تلاش می کنیم تا با یک بازی خوب سه امتیاز را از آنِ خود کنیم.

سرمربی تیم ملی در پایان و در خصوص شالی که بر گردنش انداخته و نقش پرچم ایران را داشت، عنوان کرد: این شال بیانگر اتحاد ما است و مایه افتخار، لذت و غرور ما است و نشان می دهد که همه با هم همانند جام جهانی و بازی های آسیایی همدل هستیم تا بتوانیم این راه سخت را با موفقیت طی کنیم.