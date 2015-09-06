به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در نمایشگاهی که همین ماه در برلین و از ماه مارس در لندن برپا می‌شود، آثار ساندرو بوتیچلی به نمایش درمی آید.

بیش از ۱۵۰ تابلوی نقاشی در این نمایشگاه‌ها در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. در این نمایشگاه‌ها همچنین کلیپی از موزه داران معاصر که بیان می‌کنند چطور آثار این نقاش قرن پانزدهمی هنر معاصر را تحت تاثیر قرار داد، پخش می‌شود. آنا دبندتی از مسئولان موزه «ویکتوریا اند آلبرت» از جمله این افراد است.

این نمایشگاه ۲۴ سپتامبر در برلین شروع به کار می‌کند و ماه مارس در لندن در موزه «ویکتوریا اند آلبرت» به نمایش درخواهد آمد.

رد پای آثار بوتیچلی را می‌توان در آثار اندی وارهول و رنه ماگریت مشاهده کرد. فیلمسازان و عکاسان و حتی جهان مد نیز از آثار وی الهام گرفته‌اند. این در حالی است که به گفته مارک اوانز از مسئولان موزه «ویکتوریا اند آلبرت»، آثار بوتیچلی حدود ۲۵۰ سال پس از درگذشتش مورد توجه واقع نشدند و در قرن نوزدهم دوباره کشف شدند.

ساندرو بوتیچلی زاده یکم مارس ۱۴۴۵ در ۱۷ می ۱۵۱۰ درگذشت. او نقاش مشهور فلورانسی دوران رنسانس ایتالیایی بود. از نقاشی‌های مشهور او تولد ونوس و پریماورا و پرتره مرد با مدال کازیموی پدر را می‌توان نام برد.