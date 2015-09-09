هشدار درباره نابودی ذخایر آب کشور/ خشکی منابع آب دور از ذهن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی گفت: در سال های گذشته منابع مالی و فرصت ها را در سدسازی و ایجاد کانال ها و تشکیل شبکه ها صرف کرده ایم که این اقدامات در دنیا پسندیده نیست. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از اینکه در طول سالیان متمادی از تقویت اطلاعات آب و مهندسی رودخانه ها غفلت شده، ابراز تاسف کرد.

وی با اشاره صرف ۹۰ درصدی منابع آبی کشور در کشت آبی اظهارداشت: این در حالی است که در بیشتر مناطق دنیا این میزان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع در بخش کشاورزی باید به دنبال ارزش افزوده حاصل از نوع کشت و محصول باشند و از کشت بدون برنامه محصولات کشاورزی خودداری کنند.

معاون وزیر نیرو با هشدار جدی به نابودی منابع آب زیرزمینی خاطر نشان کرد: همانطور که ده ها سال پیش مردم باور نمی کردند دریاچه ارومیه خشک شود، امروز نیز نابودی منابع زیرزمینی را باور ندارند در حالی که اگر وضعیت این چنین پیش برود خشکی منابع آبی دور از ذهن نیست.

میدانی بر اجرای برنامه های علمی برای احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد و افزود: بدون توسل به اصول علمی و برنامه ریزی دقیق و منطقی نمی توانیم کشور را از بحران کم آبی نجات دهیم.