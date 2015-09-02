پیشنهاد دریافت پول از دانش آموزان خوزستان برای تسویه بدهی برق

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان که در محل سالن کنفرانس امام رضا (ع) شهرک نفت و با حضور فرمانداران استان برگزار شده بود، اظهار کرد: دستور کار اول این جلسه بحث پروژه مهر و بازگشایی مدارس با چهار محور نیروی انسانی، دانش آموزان، فضا و تجهیزات و خانواده است.

محمد تقی زاده افزود: دستور کار دوم جلسه نیز بررسی برنامه ها، مشکلات و چالش های آموزش و پرورش عشایر است.

وی عنوان کرد: در خوزستان بیشترین تعداد دانش آموزان عشایر را نسبت به سایر استان داریم. وجود برخی مشکلات در مناطق عشایر نیز یکی از عوامل افت و بازدارندگی تحصیلی در استان است.

ثبت نام بیش از ۸۰۵ هزار دانش آموز خوزستانی در سامانه الکترونیکی سناد

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان نیز در این جلسه بیان کرد: بر اساس آماری که از سیستم سناد دریافت شده تا روز گذشته ۸۰۵ هزار و ۵۱۱ دانش آموز در این سامانه به صورت الکترونیک ثبت نام کرده اند.

جمشید کمایی افزود: این آمار ثبت نام شده مربوط به ۹۰ درصد از دانش آموزان استان بوده و ۱۰ درصد دیگر نیز با توجه به اینکه برخی دانش آموزان در انتظار دریافت جواب آزمون های ورودی و یا اینکه تجدیدی هستند تا چند روز آینده تعیین تکلیف می شوند.

وی بیان کرد: جایگاه پروژه مهر برای آموزش و پرورش بسیار بالا بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. شناسایی مشکلات، ایجاد مدارس ایمن و با نشاط و زیباسازی محیط های آموزشی از جمله اهداف اجرا شدن این پروژه هستند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان یادآور شد: بازدید از ۴۰ منطقه آموزش و پرورش و بیش از ۵۰۰ واحد آموزش شهری و روستایی توسط معاونان و ۲۰۰ بازرس حوزه ستادی، پایش و ارزیابی فعالیت های شورای پروژه مهر ادارات، ثبت نام ۹۰ درصدی دانش آموزان در ستاد ثبت نام و تشکیل ستاد ثبت نام و رسیدگی به شکایات این حوزه از جمله فعالیت های انجام شده در قالب پروژه مهر سال تحصیلی ۹۵ـ ۹۴ است.

تلاش برای توزیع متوازن دانش آموزان در رشته های مختلف/ هدایت دانش آموزان بر اساس نیاز استان

کمایی اضافه کرد: تلاش مضاعف در راستای توزیع متوازن جمعیت دانش آموزی بین رشته های مختلف و هدایت تحصیلی وفق نیازها و شرایط خوزستان، ساماندهی بیش از ۴۰ هزار نیروی آموزشی در مناطق شهری و روستایی و صدور ابلاغ برای آنها و برنامه ریزی و اجرای سه مرحله مانور بازگشایی مدارس در سطح استان و در تاریخ های ۹، ۱۷ و ۲۵ شهریور ماه سال جاری نیز از جمله فعالیت های برنامه ریزی شده ستاد پروژه مهر برای اجرا در سطح استان است.

وی عنوان کرد: از تمامی فرمانداران تقاضا دارم تا در برگزاری مانورهای بازگشایی مدارس به ویژه مانور ۲۵ شهریور ماه با ادارات آموزش و پرورش مناطق همکاری لازم را داشته باشند، چرا که بعد از این مانور بازدیدهای وزارتی آغاز شده و در زمینه نحوه اجرا و کیفیت برنامه ها مورد ارزیابی عملکرد از سوی وزارت آموزش و پرورش قرار خواهیم گرفت.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: پیشنهاد می شود تا یک جلسه مشترک با فرمانداران، روسای آموزش و پرورش و شهرداران مناطق به ریاست استاندار در این ماه برگزار شده تا بتوانیم هماهنگی لازم و بیشتری را برای بحث بازگشایی مدارس داشته باشیم.

کمایی در پایان گفت: بهره گیری موثر از حضور خیران مدرسه ساز و موسسات مردم نهاد و تأمین اعتبار برای تکمیل پروژه های مدرسه سازی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد و در اولویت قرار دادن این پروژه ها نیز یکی دیگر از پیشنهادات است.

تعیین سهمیه دانشگاه برای دانش آموزان عشایر

مدیرکل امور عشایر خوزستان نیز در این جلسه بیان کرد: خوزستان با ۳۳ هزار خانوار عشایری مقام دوم کشور را از نظر جمعیتی بین ۲۷ استان عشایری دارد. مردم عشایر این استان با هفت استان عشایری کهگیلویه و بویراحمر، اصفهان، همدان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و چهارمحال و بختیاری مراوده دارند.

علی رحم کریمی افزود: یکی از نویدهای خوب و در واقع اولین هدیه دولت به مردم عشایری تشکیل شورای عالی عشایر بود. در جلسه اخیر این شورا طرح ویژه سوادآموزی در مناطق عشایری مطرح شده و جزو یکی از مصوبات خوب آن جلسه بود.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین مصوبه ای به منظور تعیین سهمیه دانشگاه برای دانش آموزان عشایر مطرح شد. البته نباید این نکته را فراموش کرد که مسائل آموزشی در مناطق عشایری به بحث زیرساخت های این مناطق گره خورده است.

تعهد ۹۴ میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز

سید بهادر موسوی رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو اهواز نیز در این جلسه گفت: با توجه به تأکید مبنی بر پرداخت بدهی های مدارس پیشنهاد می کنم تا در این جلسه مصوب شود که مبلغی از دانش آموزان برای پرداخت بدهی های برق مدارس دریافت شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان نیز در این جلسه اظهار کرد: مسائل مناطق عشایری آموزش و پرورش باید در شورای هر شهرستان مطرح شده و مسائل و مشکلات نیز بعد از بررسی های لازم حل شوند. همچنین باید از اعتبارات ملی برای مناطق عشایری جذب شده و در کنار آن نیز باید از امکان خیران آموزشی غافل نبود.

فرج اله خبیر افزود: با اجرای طرح هایی مثل گلریزان می توان از توان خیران بهره مند شد. قطعا نیاز نیست که خیران فقط مدرسه سازی داشته و در واقع می توانند در بخش رنگ آمیزی، آسفالت و هر آنچه در توانشان است، فعالیت کنند.

وی در پایان خطاب به فرمانداران گفت: باید از توان دستگاه های حمایتی در تأمین نیازهای دانش آموزان عشایری نهایت استفاده را داشته باشید. خیران مدرسه ساز ۹۴ میلیارد تومان را برای ساخت مدارس تعهد کرده اند، ولی تحقق این تعهدها بستگی به شما و پیگیری هایتان دارد.