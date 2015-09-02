دغدغه «درمان» برای خانواده بیماران شهرداری تهران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف طی سخنانی در آئین جشن فرزندان امید که در محل تالار الماس شهر برگزار شد، گفت: از اینکه این توفیق نصیب من، سایر همکاران و خدمتگزاران، چهره های ورزشی و فرهنگی شد که در جمع همکاران و خانواده های آن ها باشیم، خداوند را شاکرم؛ در این جمع وظیفه دارم از همه بانیان و کسانی که از این ایده خوب حمایت کردند تقدیر و تشکر کنم، چرا که چنین جلسه ای باعث دلگرمی، تقویت روحیه و بالا بردن ظرفیت و صبر بیشتر است.

وی در ادامه با اشاره به جمله حکیمانه و تاثیرگذار مقام معظم رهبری، تصریح کرد: ایشان در یک جلسه ای فرمودند که اگر در خانواده ای مریض و بیماری وجود دارد، خود زحمت و غصه این بیمار برای آن خانواده کفایت می کند و این خودش بار سنگینی است؛ از این رو بقیه نباید اجازه دهند تا بیش از این بار بیشتری بر این خانواده تحمیل شود.

شهردار تهران عنوان کرد: بیش از ۱۶ سال قبل که این جمله را از ایشان شنیدم، احساس کردم این وظیفه به دوش همه قرار دارد و مسئولان در هر سطح و مجموعه ای نسبت به این جمله وظیفه خاصی دارند. در طول این سال ها نیز در هر کجا که توفیق خدمت داشتم، یکی از ماموریت هایی که به آن توجه داشتم این بود که خانواده هایی که دچار چنین مشکلی هستند را به طور روشن شناسایی کنیم.

قالیباف ادامه داد: اینجا نیز با افتخار عرض می کنم که مسئولیت قبول کرده ام تا خارج از همه ضوابط و مقررات، دغدغه ای تحت عنوان درمان برای این خانواده ها نگذارم.

وی یادآور شد: باور همه ما بر این است که یک بیمار یک ناتوان نیست و آن چیزی که بر جسم انسان هم اثر می گذارد بیماری نیست بلکه غم، اندوه و رنج این بیماری و از دست دادن روحیه است. از این رو ما مسئولان مکلف هستیم تا تلاش کنیم این غم و اندوه را از آن عزیزی که دچار بیماری است و خانواده این فرد برداریم و روحیه آن ها را تقویت کنیم؛ باید امید به آینده داشته باشیم و هرگز توکل به خدا را فراموش نکنیم.

شهردار تهران عنوان داشت: هر چقدر می توانیم باید در زمینه توجه به روحیه در این محیط ها و برای این خانواده ها تلاش کنیم و در ادامه نیز بر خدا توکل داشته باشیم، ما باید انجام وظیفه کنیم و خداوند شفا دهنده است.

قالیباف افزود: همکاران و عزیزان در شهرداری تهران، معاونت منابع انسانی و امور رفاه همین وظیفه را به دوش دارند تا اندوه و غصه ای بر شما اضافه نکنیم و اگر توانی وجود دارد، بتوانیم در کنار شما باشیم و به شما خدمت کنیم تا بخشی از اندوه و غصه شما را به دوش بکشیم.

وی در پایان گفت: از خدا بخواهیم تا روحیه، توان، اخلاص، گذشت و ایثار که پدران، مادران، اهالی خانواده و از همه مهم تر بیماران عزیز تقویت شده و بتوانیم زندگی خوب، منسجم و گرمی را پیش ببریم.