روحانیون سربازان گمنام امام زمان (عج) هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه و با حضور آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت استان تهران و موسس حوزه علمیه امام خمینی(ره)، آیت الله سید عنایت الله دریاباری مسئول حوزه علمیه امام صادق (ع) دارالسیاده وشتان، حجت الاسلام حبیب الله غفوری مدیر حوزه علمیه استان تهران، حجت الاسلام عبدالله اسماعیلی امام جمعه فیروزکوه، نورالله طاهری فرماندار فیروزکوه، حجت الاسلام عطاءالله افندیار ریاست اداره اوقاف و امور خیریه فیروزکوه و جمعی از مسئولین شهرستان، سال جدید تحصیلی حوزه علمیه امام صادق (ع) دارالسیاده وشتان آغاز شد.

آیت الله کاظم صدیقی در این مراسم به نقش روحانیت در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: طلاب و روحانیت سربازان گمنام امام زمان (عج) هستند که باید مردم را به آن حضرت برسانند.

صدیقی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به همه طلاب و تحصیل کنندگان و قدردانی از زحمات مجموعه حوزه علمیه امام صادق (ع) از قسمت های مختلف این حوزه بازدید کرد.

حجت الاسلام حبیب الله غفوری مدیر حوزه های علمیه استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه های استان تهران دو هزار و ۲۰۰ داوطلب ثبت نام کردند که هزار و ۵۶۰ نفر در آزمون قبول شدند که در مرحله مصاحبه و حدود هزار نفر پذیرش می شوند.

غفوری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و شعار همدلی و همزبانی بین دولت و ملت در اداره امور کشور گفت: حوزه مطیع فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و این همدلی و همزبانی را نسبت به دولت و ملت داشته و خواهد داشت.

غفوری در پایان اظهار داشت : انتظار این است که حوزه علمیه برای ارئه مسیر درست، پیشگام و پیشقدم باشد.