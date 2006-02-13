رئيس مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت در گفتگو با "مهر" : دوره هاي بلند مدت اعزام به خارج از كشور در رشته هاي پزشكي كاهش مي يابد

دكتر "حميد اكبري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: برنامه ريزي هاي انجام شده وزارتخانه در راستاي اعزام به دوره هاي 6 ماهه فرصت مطالعاتي خارج از كشور افرادي است كه در دوره هاي تحصيلات تكميلي و دكتري تخصصي در داخل كشور پذيرفته مي شوند.

وي افزود: دوره هاي 6 ماهه اين فرصت را فراهم مي كند تا علاوه بر كاهش هزينه هاي اعزام، تعداد افراد بيشتري به اين دوره ها فرستاده شوند و دوره هاي تخصصي داخل كشور نيز تقويت مي شوند.

رئيس مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت تقويت و گسترش فرصت هاي مطالعاتي 6 ماهه را بسيار مطلوب ذكر كرد و يادآور شد: اين روند به دليل ايجاد صرفه جويي ارزي قابل توجه در زمينه اعزام به خارج از كشور و تنظيم صحيح نيازهاي عمده كشور در بخش علوم پزشكي بسيار موفقيت آميز بوده است.

وي خاطرنشان كرد: دوره هاي بلند مدت در حال حاضر تنها براي رشته هايي است كه در داخل كشور امكان آموزش آنها وجود ندارد كه با توجه به پيشرفت هاي بدست آمده در زمينه آموزش عالي علوم پزشكي، دوره خاصي وجود ندارد كه نتوانيم در داخل كشور در آن زمينه دانشجو تربيت كنيم.

"اكبري" گفت: دوره هاي بلند مدت فعلي تنها براي تقويت چند رشته جديد از جمله "مديكال انفورماتيك"، "بيوتكنولوژي" و "نانوتكنولوژي" انجام مي گيرد.

وي اضافه كرد: تحقيقات كاربردي از مهمترين نيازهاي امروز جامعه است و زماني كه افرادي كه در دوره هاي دكتري تخصصي داخل كشور به تحصيل مي پردازند بهتر مي توانند نياز جامعه را درك كرده و آن را در پايان نامه هاي خود دنبال كنند.

رئيس مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت با اشاره به مشكلات موضوعات خارج از نيازهاي كشور، تصريح كرد: مشكلاتي از قبيل كمبود امكانات براي انجام پروژه هاي خارج از كشور و بازنگشتن افراد بورسيه، موجب از دست دادن نيروي انساني و سرمايه صرف شده كشور مي شود.