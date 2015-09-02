اعتبارات قابل توجهی به حوزه فرهنگی اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهرچهار شنبه در نشستی با معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه دولت از ابتدای فعالیت خود حوزه فرهنگی را مورد توجه قرار داده است و اعتبارات قابل توجهی را در این مسیر تخصیص داده است، اظهار داشت: حوزه فرهنگی یکی از مهمترین حوزه هایی است که همیشه مورد توجه دولت بوده است و دولت در تلاش است شاخص های این حوزه ارتقاء پیدا کند.

وی افزود: سال گذشته اعتبارات خوبی در حوزه اقدامات فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است.

قاسم سلیمانی دشتکی عنوان کرد: با توجه به اینکه اعتبارات جوابگوی نیازهای این سازمان نیست تلاش کرده ایم که بتوانیم در حد توان کمک های اعتباری دیگری را تخصیص دهیم.

دشمن هم اکنون حوزه فرهنگی را هدف قرار داده است

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: قرار شده است که مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی با رئیس سازمان مدیریت استان نشستی برگزار کنند و در حد امکان طی قول های داده شده بتوانیم اعتبارات را افزایش دهیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید تلاش شود حوزه فرهنگی تقویت شود، تصریح کرد: حوزه فرهنگی زیربنای همه حوزه ها است و توسعه شاخص های فرهنگی موجب توسعه همه بخش ها می شود.

قاسم سلیمانی دشتکی یادآور شد: دشمن هم اکنون حوزه فرهنگی را هدف قرار داده است و تلاش دارد با کمرنگ کردن ارزش های اسلامی به اهداف شوم خود برسد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید تلاش کنیم که فرهنگ اسلامی در جامعه جوان امروز گسترش پیدا کند و جوانان بر اساس تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی تربیت شوند.