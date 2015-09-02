تاکید وزارت و کمیته حضور موفق کاروان ایران در المپیک برزیل است

به گزارش خبرنگار مهر کیومرث هاشمی در حاشیه نشست مشترک ستاد عالی بازیهای المپیک میان مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش اظهار داشت: در این نشست که با حضور تمام اعضای هیئت اجرایی و مسئولان وزارت ورزش برگزار شد، مباحث مربوط به بازیهای المپیک و چگونگی کسب سهمیه برای حضور در این بازیها مورد بحث قرار گرفت.

وی تاکید کرد که تاکید تمام اعضای ستاد عالی بازیهای المپیک برزیل حضور هر چه موفق تر کاروان و ورزشکاران ایران در این بازیها است.

رئیس کمیته ملی المپیک با یادآوری اینکه بیش از ۶-۷ ماه از برگزاری ستاد عالی بازیهای المپیک می گذرد خاطرنشان کرد: تاکنون دو سه نشست داشته ایم اما از این پس با نزدیک تر شدن به بازیهای المپیک تعداد نشست هایمان بیشتر خواهد شد حتی این امکان وجود دارد که در نشست های آتی نفراتی هم به جمع ما اضافه شود.

کیومرث هاشمی با بیان اینکه در نشست امروز گزارشی از روند بازیهای اینچئون به بعد ارائه کردیم، خاطرنشان کرد: همکاران ما طی هفته ای گذشته با حضور در محل برگزاری بازیهای الپیک برزیل دیداری از آن داشته اند. درهمین رابطه شاهرخ شهنازی امروز گزارشی از روند بازی و چگونگی وضغیت دهکده المگیک و اسکان ورزشکارانمان ارائه کرد.

کیومرث هاشمی با تاکید بر اینکه در نشست امروز دغدغه هایمان بابت المپیک و حضور در این بازیهای مطرح شد، گفت: بعد از نهایی شدن سهمیه های کسب شده برای المپیک می توان ارزیبای دقیق تری از وضعیت کاروان ایران داشت. از آن به بعد است که روسای فدراسیونها می توانند با حضور در نشست های این چنینی گزارشی از وضعیت خود به طور کامل ارائه دهند.

رئیس کمیته ملی المپیک در پایان یادآور شد: منابع مالی ما کم است و باید در این زمینه مدیریت خوبی داشته باشیم.