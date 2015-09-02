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۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۱۹

معاون امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی:

۵۰ هزار مبلغ در ماه محرم به سراسر کشور اعزام می شوند

۵۰ هزار مبلغ در ماه محرم به سراسر کشور اعزام می شوند

شهرکرد - معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی کشور از اعزام ۵۰ هزار مبلغ در ماه محرم در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصراالدین نوری زاده ظهر چهارشنبه در نشستی با استاندار چهارمحال و بختیاری در سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: همکاری استانداری ها با تبلیغات اسلامی استان ها بسیاری ضروری است.

وی افزود: استانداری ها با همکاری با سازمان های تبلیغات اسلامی نقش مهمی در پیشبرد اهداف فرهنگی دارند.

حجت الاسلام ناصراالدین نوری زاده عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی دارای شبکه گسترده ای در کشور برای ترویج دین و فرهنگ است.

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی کشور عنوان کرد: دشمن تلاش های بسیاری در مسیر کمرنگ کردن ارزش ها در سطج جامعه انجام می دهد که باید در مسیر مقابله با تهدیدات دشمن و تهاجم فرهنگی دشمن همه دست به دست هم بدهند.

حجت الاسلام ناصراالدین نوری زاده با اشاره به برنامه ریزی برای ورود به ماه محرم، عنوان کرد: بالای ۵۰ هزار مبلغ در ماه محرم در سراسر کشور اعزام می شود و در حوزه های هیئت های مذهبی، سازمان تبلیغات اسلامی با بیش از ۹۰ هزار هیئت مذهبی در ارتباط است.

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی کشور عنوان کرد: ساماندهی هیئت های مذهبی از اقدامات مهم سازمان تبلیغات اسلامی است.

اعزام مبلغ به روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست اظهار داشت: اعزام مبلغ به روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد.

حجت الاسلام رحمت الله اروجی عنوان کرد: در تلاش هستیم که اعزام مبلغ به روستاهای استان چهارمحال و بختیاری افزایش دهیم.

وی عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری یکی از سازمان های برتر کشور است که توانسته در بسیاری از شاخص های فرهنگی کشور رتبه بالایی کسب کند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تلاش همه کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی در مسیر ترویج دین و ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه است.

کد مطلب 2902465

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