۵۰ هزار مبلغ در ماه محرم به سراسر کشور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصراالدین نوری زاده ظهر چهارشنبه در نشستی با استاندار چهارمحال و بختیاری در سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: همکاری استانداری ها با تبلیغات اسلامی استان ها بسیاری ضروری است.
وی افزود: استانداری ها با همکاری با سازمان های تبلیغات اسلامی نقش مهمی در پیشبرد اهداف فرهنگی دارند.
حجت الاسلام ناصراالدین نوری زاده عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی دارای شبکه گسترده ای در کشور برای ترویج دین و فرهنگ است.
معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی کشور عنوان کرد: دشمن تلاش های بسیاری در مسیر کمرنگ کردن ارزش ها در سطج جامعه انجام می دهد که باید در مسیر مقابله با تهدیدات دشمن و تهاجم فرهنگی دشمن همه دست به دست هم بدهند.
حجت الاسلام ناصراالدین نوری زاده با اشاره به برنامه ریزی برای ورود به ماه محرم، عنوان کرد: بالای ۵۰ هزار مبلغ در ماه محرم در سراسر کشور اعزام می شود و در حوزه های هیئت های مذهبی، سازمان تبلیغات اسلامی با بیش از ۹۰ هزار هیئت مذهبی در ارتباط است.
معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی کشور عنوان کرد: ساماندهی هیئت های مذهبی از اقدامات مهم سازمان تبلیغات اسلامی است.
اعزام مبلغ به روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست اظهار داشت: اعزام مبلغ به روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد.
حجت الاسلام رحمت الله اروجی عنوان کرد: در تلاش هستیم که اعزام مبلغ به روستاهای استان چهارمحال و بختیاری افزایش دهیم.
وی عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری یکی از سازمان های برتر کشور است که توانسته در بسیاری از شاخص های فرهنگی کشور رتبه بالایی کسب کند.
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تلاش همه کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی در مسیر ترویج دین و ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه است.
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