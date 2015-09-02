۵۰ هزار مبلغ در ماه محرم به سراسر کشور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصراالدین نوری زاده ظهر چهارشنبه در نشستی با استاندار چهارمحال و بختیاری در سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: همکاری استانداری ها با تبلیغات اسلامی استان ها بسیاری ضروری است.

وی افزود: استانداری ها با همکاری با سازمان های تبلیغات اسلامی نقش مهمی در پیشبرد اهداف فرهنگی دارند.

حجت الاسلام ناصراالدین نوری زاده عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی دارای شبکه گسترده ای در کشور برای ترویج دین و فرهنگ است.

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی کشور عنوان کرد: دشمن تلاش های بسیاری در مسیر کمرنگ کردن ارزش ها در سطج جامعه انجام می دهد که باید در مسیر مقابله با تهدیدات دشمن و تهاجم فرهنگی دشمن همه دست به دست هم بدهند.

حجت الاسلام ناصراالدین نوری زاده با اشاره به برنامه ریزی برای ورود به ماه محرم، عنوان کرد: بالای ۵۰ هزار مبلغ در ماه محرم در سراسر کشور اعزام می شود و در حوزه های هیئت های مذهبی، سازمان تبلیغات اسلامی با بیش از ۹۰ هزار هیئت مذهبی در ارتباط است.

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی کشور عنوان کرد: ساماندهی هیئت های مذهبی از اقدامات مهم سازمان تبلیغات اسلامی است.

اعزام مبلغ به روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست اظهار داشت: اعزام مبلغ به روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد.

حجت الاسلام رحمت الله اروجی عنوان کرد: در تلاش هستیم که اعزام مبلغ به روستاهای استان چهارمحال و بختیاری افزایش دهیم.

وی عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری یکی از سازمان های برتر کشور است که توانسته در بسیاری از شاخص های فرهنگی کشور رتبه بالایی کسب کند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تلاش همه کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی در مسیر ترویج دین و ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه است.