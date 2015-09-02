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۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۳۴

با حضور مسئولان سپاه؛

رزمایش اقتدار ثارالله در شهر ری آغاز شد

رزمایش اقتدار ثارالله در شهر ری آغاز شد

شهرری-رزمایش اقتدار ثارالله به منظور نمایش توانمندی های سپاه استان تهران در شهرری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه رزمایش بزرگ اقتدار ثارالله با حضور معاون اجرایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان سپاه سید الشهدا و محمد رسول الله(ص) آغاز شد.

در این مراسم یگان های منتخب و ویژه سپاه سید الشهدا استان تهران آخرین توانمندی های خود را نشان داده و اقتدار و صلابت نیروی های جان بر کف انقلاب اسلامی را به معرض نمایش می گذارند.

رزمایش بزرگ اقتدار ثار الله در استان تهران امروز و فردا برگزار می شود و و این رزمایش شهرستان های مختلف استان را نیز تحت پوشش خود قرار خواهد داد.

مراسم افتتاح رزمایش اقتدار ثارالله در قبله تهران و در ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با حضور یگان های منتخب سپاه سید الشهدا استان تهران آغاز شده است.

کد مطلب 2902481

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