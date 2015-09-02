رزمایش اقتدار ثارالله در شهر ری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه رزمایش بزرگ اقتدار ثارالله با حضور معاون اجرایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان سپاه سید الشهدا و محمد رسول الله(ص) آغاز شد.

در این مراسم یگان های منتخب و ویژه سپاه سید الشهدا استان تهران آخرین توانمندی های خود را نشان داده و اقتدار و صلابت نیروی های جان بر کف انقلاب اسلامی را به معرض نمایش می گذارند.

رزمایش بزرگ اقتدار ثار الله در استان تهران امروز و فردا برگزار می شود و و این رزمایش شهرستان های مختلف استان را نیز تحت پوشش خود قرار خواهد داد.

مراسم افتتاح رزمایش اقتدار ثارالله در قبله تهران و در ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با حضور یگان های منتخب سپاه سید الشهدا استان تهران آغاز شده است.