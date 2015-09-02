رسالت نیروی انتظامی پاسداری از ارزش ها وتامین امنیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار حسین اشتری عصر چهارشنبه در مراسم معرفی فرمانده جدید نیروی انتظامی استان قزوین گفت: امروز به برکت همدلی و همزبانی مورد تاکید رهبری شاهد فضای آرامش در کشور هستیم و این روند باید تقویت شود.

اشتری بیان کرد: نیروی انتظامی باید در شان مردم باشد و بتواند از ارزش های خون شهدا و ایثارگران صیانت کند و در کنار نظم بخشی، انتظام بخشی به خدمت رسانی ادامه دهد.

فرمانده نیروی انتظامی یادآورشد: هرگز با مشاهده هنجارشکنی و قانون شکنی ساکت نخواهیم نشست و اگر خلاف ارزشها کاری شود با قاطعیت برخورد می کنیم و اجازه نمی دهیم ارزشها فراموش شود لذا باید کاری کنیم تا ناجا در شان مردم متدین باشد و حرکت دین مداری در این نیرو روز به روز تقویت شود.

وی بیان کرد: تمامی فرماندهانی که از سوی مقام معظم رهبری در نیرو انتخاب می شوند هدفشان حرکت درمسیر ارزشهای الهی است و در افزایش فضای معنوی و دینی و تقویت روحیه جهادی باید ناجا سرآمد باشد.

سردار اشتری گفت: هرشخصی به نیروی انتظامی مراجعه می کند باید احساس امنیت و آرامش کند و آن را به عنوان پناهگاه بداند و ما هم ضمن مهربانی با مردم اولویت خود را برخورد جدی با ناهنجاریها قرار داده ایم.

وی اظهارداشت: رویکرد اصلی نیروی انتظامی پیشگیری اجتماعی با همکاری خانواده ها، نهادها و ادارات است تا نگذاریم دشمنان دختران و پسران جوان ما را به سمت خلاف بکشانند و در این راستا با برنامه ریزی صحیح و استفاده از تکنولوژی روز و روحیه جهادی عزم جدی داریم از ناهنجارهای جلوگیری کنیم.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی معیار مردم سخنان رهبری است و هر کس در این راستا حرکت کند مورد حمایت مردم است و هرکس از ولایت و ارزشها فاصله بگیرید راهش را از مردم جدا کرده و کاری با وی نداریم.

اشتری تصریح کرد: نگران آلودگیهای خارج از مرز هستیم که به سمت ما سرازیر شده و جوانان را تهدید می کند و شبکه های موبایل، اجتماعی و فضای سایبری شبیخون بزرگی را آغاز کرده اند تا با همه قدرت جوانان ما را بی خاصیت کنند که در این راستا رسالت ما سنگین شده است.

وی اضافه کرد: دشمن بیکار نیست و با تهدید، نرم افزار و سخت افزار به دنبال آسیب رساندن به فرهنگ و ارزشهاست و اگر هوشیار نباشیم آسیب خواهیم دید.

رعایت حقوق شهروندی در اولویت است

سردار اشتری اظهارداشت: بر رعایت حقوق شهروندی تاکید جدی داریم و رسیدگی به شکایات مردم، احترام و تکریم آنها، سرکشی و نظارت به زیرمجموعه ها در اولویت دیگر ناجا قرار دارد و از فرماندهان انتظار داریم مراقب رفتار کارکنان خود باشند و نظارت جدی داشته باشند.

وی گفت: جنگ های نیابتی، اتفاقات کشورهای اطراف، نا امنی ایجاد شده در جهان و ماموریت های خارج از مرزها احتمال دارد به کشور سرایت کند لذا باید همواره آماده باشیم و در حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، سایبری برنامه داشته باشیم تا آسیب نبینیم.

اشتری اظهارداشت: باید تهدید دشمن را بشناسیم و بتوانیم با آن مقابله کنیم که خوشبختانه تا امروز توانسته ایم همه فتنه ها و نقشه های دشمن را خنثی کنیم و امروز نیز با تبعیت از رهبری در مسیر صیانت از ارزشها حرکت خواهیم کرد.

انتخابات را سالم وآرام برگزار خواهیم کرد

فرمانده ناجا تصریح کرد: انتخابات بزرگی در پیش داریم که مانند گذشته باید با نشاط و شادابی برگزار شود و اگر کسانی بخواهند با یک سخنرانی و اطلاعیه بخواهند امنیت را بر هم بریزند وامنیت جامعه را مخدوش کنند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: انتخاباتی پرشور را در کمال آرامیش برگزار خواهیم کرد و امنیت امروز مرزهای کشور در برابر سایر کشورها مثال زدنی است و همه دست در دست هم خواهیم داد تا آرامش تقویت شده و انتخابات در فضایی آرام وسالم در مسیر قانون برگزار شود.



اقدامات انجام شده در استان قزوین قابل توجه است

سردار اشتری یادآورشد:قزوین با داشتن شهدایی چون رجایی، بابایی و مرحوم ابوترابی با مردمی ولایتمدار و سخت کوش در دفاع از ولایت و رهبری پیشگام بوده و امروز نیز با حضور فرماندهی لایق توانسته پیشگام فعالیتهای مطلوبی باشد که به ارتقاء امنیت استان کمک کرده است.

وی اضافه کرد: قزوین کمربند امنیتی تهران است و در ورود کالای قاچاق، مواد مخدر، مشروبات الکلی، اتباع غیرمجاز، موقعیت خاصی دارد که باید با تقویت آن نسبت به افزایش امنیت آن اقدام کنیم.

سردار اشتری اظهارداشت:اقدامات انجام شده دراستان قزوین از جمله کاهش ۱۸ درصدی سرقت، ۱۲ درصدی سرقت به عنف؛ ۲۹ درصدی قتل، ۱۸ درصدی تصادفات بیانگر مدیریت خوب و همکاری مناسب دستگاههای اجرایی و دستگاه قضایی و مردم و پلیس بوده است.

وی ضمن تقدیر از خدمات سردار میر حیدری اظهارداشت: ازتلاش مجدانه، صادقانه وولایت مدارانه سردار میرحیدری سپاسگزاریم وازایشان به عنوان فرماندهی لایق، هماهنگ، با تدبیر، دلسوز در جایگاهی بزرگتر و مهمتر استفاده می کنیم تا منشا خیر باشند.

فرمانده ناجا از سردار محمودی فرمانده جدیدناجا در استان قزوین هم به عنوان فردی باتجربه یاد کرد و گفت: ایشان با سابقه سالهای جنگ، ماموریت های مرزی، مسئولیت های امنیتی، اطلاعاتی، دارای تحصیلات عالی است و با برنامه ریزی می تواند در استان قزوین موفق عمل کند.