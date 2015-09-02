اصل امانت داری و عدالت باید سرلوحه برگزار کنندگان انتخابات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی ظهر امروز در جلسه مشترک با فرمانداران و بخشداران استان که در سالن امام رضا (ع) شهرک نفت برگزار شد، اظهار کرد: اگر ۱۵ نفر همزمان با هم برای مسئولیت واحد در سازمانی یکسان استخدام شوند، ولی برخی ها در کار موفق بوده و برخی دیگر زمین گیر می شوند باید علت ها را بررسی کرد.

وی افزود: با بررسی های لازم متوجه می شویم که برخی از این افراد فقط وظایف محوله و مشخص خود را انجام داده ولی برخی دیگر وظایفی فراتر از آن مسئولیت های محوله را انجام داده اند.

وی افزود: برخی مسئولان با مردم و ارباب رجوع خوش برخوردتر بوده و اهل پارتی بازی نیستند، این گونه رفتارها شاکله شخصیتی مدیر بوده و اگر خواستار ارتقا از نظر مسئولیت های اولیه هستیم باید کارهای تکمیلی وظایف محوله را با چنین رفتارهایی انجام دهیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: برخوردهای بد با ارباب رجوع و یا سواستفاده هایی که از ارباب رجوع می شود، نشان از سو رفتارهای مدیریتی است. نوع سلام و همچنین برخورد مدیران در ادارات باید به شکلی باشد که تمایزی در برخورد با کارکنان مختلف نباشد.

مقتدایی بیان کرد: در حقیقت شخصیت ها و برخوردهای خوب مدیران در کنار قانون ها به یک عرف و فرهنگ تبدیل می شود. نحوه برخورد متفاوت با کارکنان در یک اداره بیانگر ضعف یک مدیر بوده و باعث دوگانگی در حرکت های مدیریتی می شود.

وی عنوان کرد: وظایف مدیران به عنوان مأموریت تعریف شده ولی صیانت از حریم مدیریت با اخلاق خوب، رعایت حقوق دیگران و امانتداری محقق شده و مدیری را از مدیر دیگری متمایز می کند.

استاندار خوزستان ادامه داد: اگر در انتخابات مدیری با در نظر گرفتن اعتقادات شخصی دوست خودش را برای کاندید شدن تأیید کند، خیانت در امانت کرده است.

مقتدایی یادآور شد: دخل و تصرف در پرداخت اضافه کاری های کارمندان جزو حق مدیران بوده ولی فرمول های مراجعه ارباب رجوع به ادارات تغییراتی لحاظ شود چراکه حق الناس است.

وی تأکید کرد: ما انتخابات را در پیش داریم و اگر آبرویی داریم نیز با رعایت احکام قهری نگه داشته می شود. همچنین قطعا تمایل دولتمردان این است که مجلس با سیاست های دولت هماهنگ باشد.

استاندار خوزستان گفت: معمولا اگر مردم نسبت به آرائی که در ریاست جمهوری دارند، پایبند باشند درصد قابل ملاحظه ای هم در انتخابات مجلس به همین شکل خواهد بود.

وی گفت: فرمانداران باید مراقبت کرده و در وهله اول نیز مدافع حقوق مردم در قالب کاندیدا باشند. یعنی هیئت های اجرایی انتخابات باید از حقوق مردم در انتخاب و تأیید کاندیدا صیانت کرده و افراد دارای صلاحیت را تأیید کنند.

مقتدایی اضافه کرد: اصل بی طرفی در انتخابات جدای از سهمیه های اضافه پرداخت اضافه حقوق بوده و باید در انتخابات این اصل بی طرفی را به خوبی رعایت کنیم. فرمانداران در ارتباط با تأیید صلاحیت کاندیدا حق ندارند بگویند این فرد را چون دوست دارم تأیید کرده و فرد دیگری را چون دوست ندارم تأیید نمی کنم.

وی اظهار کرد: اگر کسی برای حقوق مردم حاضر به زد وبند از نوع سالم و برای منفعت مردم باشند، خوب بوده ولی اگر پشت این زد و بندها مسائل دیگری مانند منافع شخصی باشد، دیگر به جهنم خواهد رفت.

استاندار خوزستان بیان کرد: دلخواه فرمانداران نباید چیزی به جز قانون بوده و برای انتخاب اعضای هیئت های اجرایی انتخابات باید افراد با صلابت و مقتدر را مدنظر قرار دهند و افراد این هئیت باید توانایی صحبت کردن و مدیریت را داشته و بتوانند به خوبی نظارت کنند.

مقتدایی تصریح کرد: برای انتخاب افراد در این هیئت ها اصولگرا و اصلاح طلب بودن مهم نبوده و افراد انتخابی فقط باید کاردان، با صلابت و پای کار باشند. اگر در انتخاب افراد چنین مشخصه هایی در نظر گرفته شود آن وقت یکسان سازی رفتار را در سراسر استان شاهد خواهیم بود.

وی عنوان کرد: باید تعارفات را کنار گذاشته و آدم های قدیمی هم کنار گذاشته شوند. باید در انتخاب افراد هیئت اجرایی انتخابات و حتی مدیریت ها بازنگری شده و افراد جدید را روی کار بیاوریم.

استاندار خوزستان یادآور شد: من معتقدم باید شایستگی ها را در انتصابات در نظر گرفته و نیروهای جدید را معرفی کنیم. در هیئت های اجرایی انتخابات باید اکثریت غالب نیروها جدید بوده ولی این افراد نباید کم سواد بوده بلکه باید کاربلد، دانا و با سواد باشند.

مقتدایی تأکید کرد: باید فرصت را برای حضور افراد جدید در میدان کار فراهم کنیم تا مردم نیز احساس مشارکت بیشتری داشته باشند. البته در انتخاب افراد باید صلابت و با ریشه بودن آنها را نیز در نظر بگیریم.

وی اضافه کرد: برخی افراد شب انتخابات حذف شده و برخی دیگر نیز در شب انتخابات خلق می شوند چون شهامت داشته و البته در عین حال نیز قوانین را رعایت می کنند.

استاندار خوزستان عنوان کرد: مدیر یا مسئولی که بی عدالتی های ریز انجام دهد، قطعا بی عدالتی های درشت را هم انجام خواهد داد. اولین حقوق جمعی که باید در بحث انتخابات رعایت شده برای مجموعه کاندیدا بوده و بعد از آن نیز برای افرادی است که پای صندوق های رأی هستند.

مقتدایی خطاب به فرمانداران و بخشداران گفت: باید از اکنون کارهای انتخابات را انجام داده باشید وگرنه انجام کارها در روزشمار باعث باخت شما خواهد شد. بنابراین از هم اکنون تمام تمهیدات لازم را فراهم کرده و انجام کارهای خود را به روزهای آخر و ماقبل انتخابات نسپارید.

وی ادامه داد: هیچ جای قانون نوشته نشده افرادی که چندین سال متوالی پای صندوق های رأی بوده و مسئولیتی در برگزاری انتخابات داشته اند، باز هم باید مسئولیت داشته باشند. در ارتباط با این مسئله فقط باید در انتخاب افراد دقت لازم را داشته و قوانین را در نظر گرفت.

استاندار خوزستان بیان کرد: باید برای انتخابات معادلات را تغییر بدهیم چون این مسئله مثل بازی شطرنج بوده و باید برای دفاع از حقوق مردم حتما باید اتفاقات و تخلفات هیئت های اجرایی دوره های قبلی انتخابات را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.

مقتدایی یادآور شد: در مرحله سوم نیز باید از انتخاب کنندگان آرا دفاع کرده و حالا اینکه چه کسی رأی بیشتری بیاورد، هنر خود افراد است. حسن ختام فعالیت های ما در بحث انتخابات باید مشارکت تمام و کمال مردم باشد. البته برای تحقق این مشارکت باز هم به رعایت صیانت از حقوق مردم نیاز است.

وی اضافه کرد: انتخاب هیئت های اجرایی انتخابات بر عهده ما بوده ولی این حق را نداریم که در آراء مردم دخالت کرده و یا اینکه پای صندوق ها به مردم برای رأی دادن خط داده و بگوییم که به چه کسی رأی بدهند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: ما مسئولان حق دخالت در انتخابات مردم را نداشته و نباید آراء را هدایت بلکه باید تنها از آنها صیانت کنیم. برای انتخابات در خوزستان به مردم قول می دهیم که در هیچ تعامل و یا زد و بندی حضور پیدا نخواهیم کرد.

مقتدایی در پایان گفت: باید نفس کسانی که می خواهند در انتخابات شلوغ کرده و یا اینکه سواستفاده کنند را ببریم. برای اعلام آمار و نتایج انتخابات به وزارت کشور هم نباید هیچ عجله ای داشته و بلکه باید صحت نتایج اعلامی و عدم تطابق در نتایج برای ما اهمیت داشته باشد.