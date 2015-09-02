۳ طرح کشاورزی در شهرستان دورود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه طرح کشاورزی ظهر امروز چهارشنبه با حضور معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، استاندار لرستان، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و امام جمعه شهرستان دورود در شهرستان دورود افتتاح شد.

مهرداد غضنفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این رابطه با بیان اینکه یکی از طرح هایی که امروز افتتاح شد گاوداری هزار و ۳۵۰ راسی در شهرستان دورود بود اظهار داشت: اعتبار صرف شده برای بهره برداری از این واحد ۴.۵ میلیارد تومان بوده است.

وی همچنین از بهره برداری از مجتمع پرورش ماهی «چم چیت» شهرستان دورود خبر داد و گفت: اعتبار هزینه شده برای افتتاح این مجتمع پرورش ماهی نیز پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: این مجتمع پرورش ماهی پس چهار سال در شهرستان دورود به بهره برداری رسید.

غضنفری همچنین از افتتاح ایستگاه پمپاژ آب «بنک آباد» شهرستان دورود خبر داد و گفت: اعتبار هزینه شده برای اجرای این ایستگاه پمپاژ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی با بیان اینکه این ایستگاه پمپاژ آب بیش از ۳۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دورود را تحت پوشش قرار خواهد داد گفت: با اقدامات صورت گرفته این ایستگاه پمپاژ پس از ۱۱ سال در شهرستان دورود به بهره برداری رسیده است.