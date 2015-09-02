کشف ۵ قطعه سهره طلایی و دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در اهر

صابر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم در حفاظت از محیط زیست مشارکت می کنند، گفت: توجه کردن به منابع خدادای همچون محیط زیست تنها بستگی به سازمان و یا نهاد خاصی نبوده بلکه وظیفه تمامی آحاد مردم است.

وی طبیعت را سرمایه ای عظیم برای نسل های آینده عنوان کرد و اظهار داشت: همشهریان با بهره مندی از محیط زیست و طبیعیت زیبای منطقه باید در حفظ و نگهداری از آن کوشا باشند.

نماینده حقوقی ادارات محیط زیست منطقه ارسباران از دستگیری دو نفر شکارچی غیرمجاز در اراضی روستای دیزبین از توابع شهرستان اهر خبر داد و افزود: درپی گزارش مردمی مبنی بر وجود شکارچیان غیر مجاز سهره طلایی در اراضی روستای دیزبین مأمورین اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهر در یک عملیات غافلگیرانه و با همکاری اهالی طبیعت دوست، متخلفان را دستگیر کردند.

نجفی ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست را مهم ترین عامل درر این خصوص دانست و اظهار داشت: شکارچیان دستگیر شده بعد از پرداخت جرایم آسیب رساندن به محیط زیست، توسط ماموران به مراجع قانونی معرفی شدند.

وی ادامه داد: مأمورین اداره حفاظت محیط زیست در مناطق جنگلی و حفاظت شده اهر بطور شبانه روزی درحال گشت زنی هستند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف و آسیب زدن به محیط زیست برخورد خواهد شد.

نجفی به آزادسازی و کشف چندین قطعه پرنده کمیاب در شهرستان اهر نیز اشاره کرد و بیان داشت: همچنین طی عملیات دستگیری شکارچیان غیر مجاز، تعداد دو رشته تور و پنج قطعه سهره طلایی کشف و ضبط شد.

نماینده حقوقی ادارات محیط زیست منطقه ارسباران در پایان از مردم خواست تا درصورت مشاهده هرگونه افراد متخلف، آتش سوزی و تخریب محیط زیست با شماره تلفن های ۱۵۴۰ و ۱۸۱۲ ماموران را در جهت حفظ منابع طبیعی یاری کنند.