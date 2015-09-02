  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۱۳

نماینده حقوقی ادارات محیط زیست منطقه ارسباران به مهر خبر داد:

کشف ۵ قطعه سهره طلایی و دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در اهر

کشف ۵ قطعه سهره طلایی و دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در اهر

اهر- نماینده حقوقی ادارات محیط زیست منطقه ارسباران از دستگیری دو نفر شکارچی غیرمجاز و کشف پنج قطعه سهره طلایی در اراضی روستای دیزبین از توابع شهرستان اهر خبر داد.

صابر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم در حفاظت از محیط زیست مشارکت می کنند، گفت: توجه کردن به منابع خدادای همچون محیط زیست تنها بستگی به سازمان و یا نهاد خاصی نبوده بلکه وظیفه تمامی آحاد مردم است.

وی طبیعت را سرمایه ای عظیم برای نسل های آینده عنوان کرد و اظهار داشت: همشهریان با بهره مندی از محیط زیست و طبیعیت زیبای منطقه باید در حفظ و نگهداری از آن کوشا باشند.

نماینده حقوقی ادارات محیط زیست منطقه ارسباران از دستگیری دو نفر شکارچی غیرمجاز در اراضی روستای دیزبین از توابع شهرستان اهر خبر داد و افزود: درپی گزارش مردمی مبنی بر وجود شکارچیان غیر مجاز سهره طلایی در اراضی روستای دیزبین مأمورین اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهر در یک عملیات غافلگیرانه و با همکاری اهالی طبیعت دوست، متخلفان را دستگیر کردند.

نجفی ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست را مهم ترین عامل درر این خصوص دانست و اظهار داشت: شکارچیان دستگیر شده بعد از پرداخت جرایم آسیب رساندن به محیط زیست، توسط ماموران به مراجع قانونی معرفی شدند.

وی ادامه داد: مأمورین اداره حفاظت محیط زیست در مناطق جنگلی و حفاظت شده اهر بطور شبانه روزی درحال گشت زنی هستند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف و آسیب زدن به محیط زیست برخورد خواهد شد.

نجفی به آزادسازی و کشف چندین قطعه پرنده کمیاب در شهرستان اهر نیز اشاره کرد و بیان داشت: همچنین طی عملیات دستگیری شکارچیان غیر مجاز، تعداد دو رشته تور و پنج قطعه سهره طلایی کشف و ضبط شد.

نماینده حقوقی ادارات محیط زیست منطقه ارسباران در پایان از مردم خواست تا درصورت مشاهده هرگونه افراد متخلف، آتش سوزی و تخریب محیط زیست با شماره تلفن های ۱۵۴۰ و ۱۸۱۲ ماموران را در جهت حفظ منابع طبیعی یاری کنند.

کد مطلب 2902505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها