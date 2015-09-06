سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ساحلی ۱۸ بازیکن را به اردو فرا خواند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مرحله جدید از اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در کمپ تیم‌های ملی به منظور حضور در رقابتهای جام بین قاره‌ای از روز چهارشنبه هجدهم شهریورماه آغاز می‌شود.

برهمین اساس محمدحسین میرشمسی، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ساحلی ایران اسامی ۱۸ بازیکن را برای حضور در این اردو به شرح زیر اعلام کرد:

سیدپیمان حسینی، فرید بلوک باشی، مهدی حسنی نوذری، امیرحسین اکبری، مصطفی کیانی، مسلم مسیگر، محمد احمدزاده، محمدرضا حاجی پور، علی نادری، محمدعلی مختاری، حمید بهزادپور، سیدعلی ناظم، محمد مرادی، مهران مرشدی‌زاده، محمدعلی صادقی، سجاد عبدالله‌پور، فاروق پسنده و سجاد عباسی

این اردو تا ۲۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت. بازیکنان دعوت شده باید عصر روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در هتل المپیک خود را به کادر فنی معرفی کنند.