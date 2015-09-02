تاکید آلمان بر نقش ایران و روسیه در حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، دولت آلمان بر نقش مهم روسیه در حل بحران سوریه تاکید کرد.

«مارتین شفر» سخنگوی وزارت خارجه آلمان در کنفرانسی خبری در برلین با اشاره به اهمیت نقش روسیه و ایران در حل بحران سوریه گفت: تلاش های جامعه جهانی برای حل بحران سوریه تا به امروز با بن بست روبرو شده است و علت آن موضوع آینده بشار اسد رئیس جمهور سوریه است.

شفر با تاکید بر اتخاذ مواضع مشترک در قبال سوریه و همچنین لزوم تشکیل یک دولت انتقالی ملی در این کشور گفت: مشارکت روسیه و کشورهای منطقه ازجمله ایران برای حل بحران سوریه ضروری است.

