به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم رضایی بابادی، شامگاه چهارشنبه درنشست مشترک استانداری و معاونین سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور که با حضور سرمایه گذاران و فعالان بخش صنعت گردشگری استان کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه، محور اصلی توسعه گردشگری است و استان کرمانشاه در این زمینه پتانسیل های خوبی دارد.

وی با اشاره به اینکه کرمانشاه جزو استان های جاذب در حوزه گردشگری است، افزود: طی بازدیدی به همراه معاونین رئیس جمهوری از استان، همگی اتفاق نظر و تاکید داشتند که کرمانشاه ظرفیت خوبی برای گردشگری دارد.

استاندارکرمانشاه با بیان اینکه از وضعیت اشتغال پایدار در حوزه گردشگری آگاهی کامل دارد، تصریح کرد: مجموعه و دستگاه های اجرایی وظیفه دارند از ظرفیت موجود در این عرصه استفاده کنند چرا که صنعت گردشگری محور اصلی توسعه استان در برنامه ششم توسعه است.

وی اولویت دولت را برای توسعه، بهره گیری از بازرگانی و گردشگری و سپس صنعت و کشاورزی دانست و افزود: بر اساس برنامه های کارشناسی و مطالعات مشخص سازمان مدیریت کشور همگی در برآیند پارامتری و ویژگی های استان کرمانشاه متفق القول هستند که محور اصلی توسعه بازرگانی، تجارت و گردشگری است.

رضایی بابادی با بیان اینکه، مسؤلین و عوامل گردشگری و صنایع دستی به مشکلات و مسایل این بخش اشراف بیشتری دارند، گفت: با همه اختیاراتی که وجود دارد این آمادگی را داریم که با حمایت از این بخش مسئولیت های مرتبط را به دست اندکاران گردشگری و صنایع دستی بسپاریم.

وی با اشاره به بخشی از سخنان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مبنی بر اینکه در چندسال آینده باید به ظرفیت پذیرش ۲۰ هزار گردشگر برسیم افزود: در این عرصه باید وارد عمل شد و همه تلاش در راستای ایجاد شغل پایدار در این حوزه انجام شود تا گردشگر افزایش پیدا کند.

استاندار کرمانشاه، با اشاره به اینکه در اولین تور افتتاحیه تونس حضور داشته و از نزدیک شاهد فعالیت های آنها بوده است، گفت: در یکی از روستاهای این منطقه صنایع گردشگری که قابل مقایسه با وسایل و آثار فاخر استان نبود توریست و گردشگری فراوانی را به خود جذب کرده بود در حالی که ما باظرفیت و کیفیت بیشتری می توانیم این صنعت را در استان توسعه دهیم.

رضایی بابادی تاکید کرد: برنامه ریزی در جهت رونق گردشگری به زمان وتلاش زیادی نیاز دارد و یکی از محورهای اصلی اشتغال آفرینی می تواند محسوب شود که امیدواریم هر چه سریعتر شاهد آن باشیم.