دیدار مسئول نظامی بحرین با آمریکایی ها/الوفاق بر گفتگو اصرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنامه، خلیفه بن احمد آل خلیفه فرمانده ارتش بحرین با هیئتی از کنگره آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار خلیفه بن احمد، روابط دو کشور را مورد تمجید قرار داد و آن را روابط تاریخی در همه زمینه ها خواند.

الوفاق: ازخشونت اجتناب و به گفتگو توجه شود

از سوی دیگر جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: باید از گزینه های ویرانگر و اشتباه مانند خشونت و گزینه امنیتی پرهیز شودد زیرا این گزینه ها زیان آور است.

در این بیانیه آمده است: این گزینه ها نتیجه ای به دنبال ندارد تبعات و آثار منفی برای بحرین به دنبال دارد.

الوفاق تاکید کرد: بحرین به تصمیمات ملی شجاع از سوی همه نیاز دارد.همه باید به مقابله با چالشهای کنونی بپردازند.

آزادی پلیس های شکنجه گر

از سوی دیگر دادگاه عالی کیفری بحرین امروز به ریاست قاضی محمد بن علی آل خلیفه، پنج پلیس متهم به شکنجه را آزاد کرد.

مرکز حقوق بشر بحرین: شیخ علی سلمان آزاد شود

از سوی دیگر مرکز حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای خواستار رفع اتهامات علیه جمیل کاظم رئیس شورای مشورتی جمعیت الوفاق و توقف این حکم و لغو آن از سوی دادگاه استیناف شد.

این مرکز همچنین خواستار آزادی شیخ علی سلمان و توقف اقدامات علیه جمعیت الوفاق شد و تنها راه را گفتگوی مسالمت آمیز و پایبندی به گفتگو دانست.

در این بیانیه بر ضرورت توقف اقدامات انتقام جویانه سیاسی علیه مخالفان تاکید شد.

این مرکز از سازمان ملل نیز خواست که به مسئولیت خود عمل کند و رژیم بحرین را وادار به توقف اقدامات و شیوه های غیر سازنده کند.