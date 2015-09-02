سیاست باید بر اساس مبانی قرآنی تعریف و تنظیم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالکریم عابدینی عصر چهارشنبه در دیدار با دانش آموزان برتر استان قزوین در سی و سومین دوره مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز بیان کرد: تفاسیر مقصد اصلی قرآن نیست بلکه انسان هدف و مقصد اصلی قرآن کریم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: خدواند قرآن را متبرک کننده مکان قرار داده و بر همین اساس نیز ماه رمضان و لیله القدر متبرک هستند و جایگاه خاصی دارند.

امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برنده شدن غیر از موفق شدن است چرا که اولی توسط هر فردی که بر ساختارها مسلط باشد به دست می آید اما موفق شدن به این معناست که انسان با خداوند عالم موافق باشد بنابراین این‌ افرادی که در مسیر خداوند حرکت کنند به موفقیت دست پیدا کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: بر همین اساس است که امام جواد(ع) فرموده اند: «توفیق من الله» یعنی انسان این هنر را داشته باشد که بر وفق خداوند عالم زندگی کند که مشخص می‌شود کلمه «موفق»، معنایی معنوی دارد.

حجت الاسلام عابدینی در رابطه با آثار درک فرهنگ قرآنی بیان کرد: درک عمیق معانی نهفته در قرآن موجب برکت در زندگی انسان می شود و بر همین اساس حفظ، ترجمه و تفسیر همگی ابزاری برای چشیدن معانی عمیق نهفته در بطن قرآن است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: قرآن باید در همه زمینه‌ها هدف باشد و جهت‌ زندگی انسان را تعیین کند و در این میان به ویژه در سیاست نیز باید اساس مبانی قرآنی تعریف و تنظیم شود.

وی ادامه داد: پیغمبر گرامی اسلام(ص) با درک و یادآوری همین نکته بود که در خصوص برکات قرآن فرمودند قرآن را امام و پیشوای خود قرار دهید تا راه از بی‌راهه مشخص شود.

امام جمعه قزوین همچنین در رابطه با ضرورت برپایی نماز در جامعه گفت: در هر مکانی که نماز اقامه می شود هیچ بدی در آن جامعه باقی نخواهند ماند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: امروز باعث افتخار و غرور است که جوانان و نوجوانان استان قزوین در حوزه قرآن و نماز در سطح کشور درخشیده اند.

سالار قاسمی ادامه داد: جوانان و نوجوانان سرمایه های ارزشمند استان هستند که باید حفظ شوند تا در آینده با تلاش و موفقیت های بیش تری در مسیر قرآن گام بردارند.